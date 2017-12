Anthony Hopkins vždy chcel byť ako Ludwig van Beethoven

BRATISLAVA 5. apríla (SITA) - Legendárny hollywoodsky herec Sir Anthony Hopkins prezradil, že keď v sebe objavil talent na komponovanie hudby, uvedomil si, že by sa mohol rovnať pokojne aj Beethovenovi.

5. apr 2006 o 9:00 SITA

Herec známy z filmov ako Mlčanie jahniat či Hannibal uviedol, že keď si vypočul prvé tóny svojej symfónie, vôbec mu to nepripadalo zlé. Dokonca plánuje, že sa bude hudbe venovať i naďalej. "Započúval som sa do svojej symfónie a vôbec mi to neprišlo zlé. Dnes môže byť každý hercom. Ja som však vždy chcel byť talentovaný podobne ako Beethoven," povedal herec pre stránku Contactmusic.