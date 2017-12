S. Stone si želá pokračovanie Špecialistu i Total Recall

5. apr 2006 o 8:30 SITA

BRATISLAVA 5. apríla (SITA) - Herečka Sharon Stone je pripravená na zopakovanie úlohy May Munro vo filme Špecialista spoločne s kolegom Sylvestrom Stallonem, ktorý v tomto filmovom hite z roku 1994 hral postavu Raya Quicka. Podľa informácií stránky canmag.com, Stone vyjadrila záujem o pokračovanie filmu režiséra Luisa Llosu, v ktorom stvárnila ženu, ktorá chce pomstiť smrť svojich rodičov. V tom istom rozhovore potvrdila, že by si rada zahrala aj v pokračovaní filmu Total Recall, v ktorom účinkovala po boku súčasného kalifornského guvernéra Arnolda Schwarzeneggera. No v pokračovaní by chcela, aby jej postava zostala nažive až do poslednej klapky.