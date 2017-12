Škótska legenda Nazareth vystúpi ako hosť na turné skupiny Turbo

BRATISLAVA 5. apríla (SITA) - Na zozname zastávok, ktoré v rámci pripravovaného turné zverejnila škótska legenda Nazareth, sa objavila aj Česká republika. Rockeri v najlepších rokoch sa u našich západných ...

5. apr 2006 o 13:45 SITA

BRATISLAVA 5. apríla (SITA) - Na zozname zastávok, ktoré v rámci pripravovaného turné zverejnila škótska legenda Nazareth, sa objavila aj Česká republika. Rockeri v najlepších rokoch sa u našich západných susedov predstavia 30. júna - vystúpia o 20:30 v športovom areáli zimného štadióna v Žďári nad Sázavou 1 - Město. Kapela, ktorú preslávili najmä hity ako Dream on, Bad, bad, boy, či Holy roller a od roku 1971 vydala spolu 37 radových albumov, príde do Čiech na pozvanie domácej skupiny Turbo. Tí si Nazareth zvolili ako exkluzívneho hosťa na turné k novému albumu Byl to hráč, kde zaznejú posledné skladby, ktoré pred svojou smrťou napísal gitarista Richard Kybic. Obe kapely predvedú dvojhodinovú šou, ako predskokani sa budú na pódiu striedať znovuzrodený Motorband, Whitesnake revival, Dr.Sova, Deliqent a ďalší. Na fanúšikov čaká celkom päť hodín rockovej muziky na doposiaľ najväčšom hydraulickom pódiu, aké kedy bolo použité v Čechách, svetelná megašou, 65 kW hudobného výkonu a dve obrovské videoprojekcie. Turbo na turné zároveň natočia DVD záznam a live album.

Vstupenka na rockovú akciu roka bude stáť 439 českých korún.