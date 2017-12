Jessica Alba odpustila Playboyu

BRATISLAVA 5. apríla (SITA/AP) - Mladá americká herečka Jessica Alba, ktorá je považovaná za jednu z najkrajších v Hollywoode, odvolala svoju požiadavku na stiahnutie marcového čísla pánskeho časopisu ...

5. apr 2006 o 15:10 SITA

BRATISLAVA 5. apríla (SITA/AP) - Mladá americká herečka Jessica Alba, ktorá je považovaná za jednu z najkrajších v Hollywoode, odvolala svoju požiadavku na stiahnutie marcového čísla pánskeho časopisu Playboy po tom, ako dostala od majiteľa Hugha Hefnera list s ospravedlnením. Herečka sa objavila na obálke časopisu bez toho, aby dala súhlas s použitím jej fotografie týmto spôsobom. Ako uviedla, zavádza to jej fanúšikov, ktorí si potom môžu myslieť, že na stránkach časopisu ju uvidia úplne alebo len sčasti nahú. Na obálke je herečkina fotografia v bikinách spolu s titulkom "25 najsexi celebrít". V otvorenom liste z 23. februára herečkini právnici uvádzajú, že časopis Playboy použil fotografiu, pôvodne určenú na propagovanie jej najnovšieho filmu Into The Blue, bez jej povolenia. Podľa spoločnosti Sony Pictures, ktorá vlastní inkriminovanú fotografiu, časopis Playboy herečke ponúkal, že si ju na obálku nafotí sám. Keď to jej hovorca odmietol, Playboy sa uspokojil i s fotkou, ktorú získal pod iným účelom, ako ju napokon použil.

"Oceňujem pochopenie pána Hefnera pre nepríjemnosti, ktoré mi tým Playboy spôsobil a som rada, že mám túto nešťastnú udalosť za sebou," povedala Alba v utorkovom vyhlásení. "Nešlo mi o peniaze. Chcela som, aby sa urovnali záležitosti vo veci, ku ktorej som nedala svoj súhlas," dodala. Playboy taktiež daroval finančné čiastky charitatívnym organizáciám, ktoré Alba podporuje. Jej hovorca Brad Cafarelli však odmietol poskytnúť bližšie informácie o výške sumy, ktorú Hefner poslal na účet organizácií Keep A Child Alive a Until There's A Cure. "Pána Hefnera mrzelo, že sa Jessica hnevá a ospravedlnil sa jej za to, že sme nechtiac zranili je city. Sme radi, že sa to vyriešilo priateľskou cestou," povedala hovorkyňa Playboya Lauren Malone.