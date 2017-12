FRESH FM: párty snov na Slovensku!

Sen sa stal skutočnosťou! Craig Morrison a Graeme Reedie, celosvetovo rešpektovaná dj-ská dvojica známa pod menom Silicone Soul, sa po prvýkrát predstaví na Slovensku!

5. apr 2006 o 14:13

FRESH FM

19. 5. 2006

klub ELAM, Mlynská dolina, Bratislava

Autori legendárneho hitu Right on, s ktorým dobili britskú TOP 20, sú známy atraktívnymi djskými setmi, ale najmä hviezdnym komponovaním špičkovej housovej hudby. Bez nadsadenia – neexistuje houseový dj, ktorý by nemal v kufri s platňami aspoň jeden track od Silicone Soul.

Pred 3 rokmi bolo, kvôli štrajku na londýnskom letisku, zrušené ich vystúpenie na festivale Pohoda. O to viac nás teší, že ich uvidíme v piatok 19 mája v bratislavskom klube Elam, kde sa uskutoční ďalšie pokračovanie klubovej akcie Fresh Fm.

Na tejto exkluzívnej párty sa predstaví až 11 djov na dvoch flooroch. Medzi ďalšie hviezdy patrí zakladateľ českej tanečnej scény dj Loutka, ktorí sa v Bratislave predstaví po dlhých rokoch. Jeho meno je synonymom kvalitnej a energickej zábavy. Jeho nezabudnuteľné djské sety sú plné pozitívnej energie a sú charakteristické všetkými odrodami kvalitnej house music a preňho tak typickým striedaním nálad. V súčasnosti má dj Loutka spolu s priateľom djom Trávou veľmi úspešnú rezidentnú noc Mixer. Patrí medzi najžiadanejších djov v Českej republike.



Headlinermi druhého stageu budú zástupcovia novej generácie nemeckej tanečnej scény Inverse Cinematics, ktorí sa taktiež predstavia na Slovensku po prvýkrát. Projekt tvorí dvojica mladíkov zo Stuttgartu – Danilo Plessow a Joachim Tobias. Ich zvuk nieje jednoduché zaškatuľkovať. Možno ich situovať niekde medzi house music, funky, breakbeat a jazz, bez rešpektu k hraniciam týchto štýlov. Kľúčom ich produkcie je však „cool vibe“, ktorý dodáva ich trackom originálnu atmosféru. Vydali viacero úspešných remixov a LPčiek, ktoré majú v kufroch dji ako Gilles Peterson, Rainer Truby, Nicola Conte, Alan Brown, H-foundation či Luciano...

Na párty sa predstavia aj ďalší vynikajúci dji – progressive houseový dj Rai z pražského klubu Roxy, ktorého rezidentná párty Zen nedávno vyhrala anketu o najlepšiu českú párty roka! Predstaví sa aj slovenská špička – dji Dodoman & Wychitawacs aka DRINKTEAM a stále populárnejší dj Junior. Navyše zahrajú aj mimobratislavskí dji Noks, Good Mood a Jazzmatic.

Predpredaj lístkov na párty Fresh FM prebieha v sieti TICKETPORTÁL v chillout bare Radosť na Obchodnej ulici v Bratislave. Prvých 200 lístkov získate za viac ako sympatických 249 Sk!

KENVELO techhouse stage:

SILICONE SOUL (Soma Records_UK)

LOUTKA (Roxy Booking_Cz)

RAI (Solstice records, Roxy Booking_Cz)

DODOMAN & WYCHITAWACS aka DRINKTEAM (Sk)

LAUFEN freestyle stage:

INVERSE CINEMATICS feat. DANILO PLESSOW (Pulver records_D)

JUNIOR (Dig_it!, Vibe_Sk)

NOKS vs. GOODMOOD (Spiral_Sk)

JAZZMATIC (Sk)