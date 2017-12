Manon Lescaut bude po prvýkrát v SND

5. apr 2006 o 15:42 SITA

BRATISLAVA 5. apríla (SITA) - Lyrická komédia Manon Lescaut Vítězslava Nezvala bude mať premiéru v Činohre SND na Malej scéne 8. a 9. apríla o 19:00. V hlavných úlohách sa predstaví Táňa Pauhofová, Ľuboš Kostelný, Richard Stanke, Maroš Kramár a Ján Gallovič. Divadelnú hru, ktorej príbeh čerpá zo sentimentálneho románu francúzskeho autora z 18. storočia A. F. Prévosta, herci naštudovali pod režijnou taktovkou Juraja Nvotu a v SND ju zahrajú po prvýkrát. Osud lásky krásnej pobehlice Manon Lescaut a jej verného milenca, rytiera Des Grieux je zobrazený v čarovných veršovaných dialógoch, ktoré prebásnil Ľubomír Feldek. Príbeh je plný prekvapujúcich zvratov zvláštneho, nerovného vzťahu medzi hlavnými hrdinami. "Hra odhaľuje, že ženy nevedia, čo je to pokánie a aké dôležité je vedieť odpúšťať," povedal na dnešnej tlačovej besede režisér Juraj Nvota.

Nevinná hriešnica Manon, ako ju Feldek nazval, ho očarila už dávno. Pri prekladaní myslel najmä na moderného diváka, dbal však na to, aby to kontrastnej povahe Nezvalovho štýlu neublížilo. "Zvýšil som aj podiel tykania medzi hlavnými hrdinami, ale takisto len veľmi mierne. Veď to, že si v pôvodnom diele milenci vykajú, je pôvabné aj pre nás, pre ktorých je rečou lásky tykanie," povedal Feldek.