S. L. Jackson sa pripojí k J. Cusackovi v thrilleri 1408

6. apr 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 6. apríla (SITA) - Hollywoodsky herec Samuel L. Jackson sa podľa informácií filmového štúdia Dimension Films pripojí ku kolegovi Johnovi Cusackovi v pripravovanom thrilleri 1408. Pôjde o filmovú adaptáciu poviedky amerického majstra hororu Stephena Kinga. Vo filme Cusack stvárni historika zaoberajúceho sa paranormálnymi javmi, ktorý sa náhodne stretne so skutočným terorom v izbe číslo 1408 v hoteli Dolphin. Film bude režírovať Mikael Hafström, ktorý sa podpísal aj pod film Vykoľajení. Scenár k filmu napísali Scott Alexander a Larry Karaszewski. S filmovaním thrilleru by sa malo začať už v lete. Ako uviedol filmový časopis Variety, Jackson si i napriek nabitému programu našiel voľné miesto a nakrúcania sa zúčastní. Momentálne sa dokončujú dva Jacksonove filmy - Black Snake Moan a Snakes on a Plane, herec aktívne nakrúca filmy Home of the Brave, 2004: A Light Knight's Odyssey a fiktívny dokument Farce of the Penguins režiséra Boba Sageta. Okrem toho má v pláne spoluprácu na filmoch Resurrecting the Champ a Afro Samurai.