The Rolling Stones po prvý raz v Číne

6. apr 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 6. apríla (SITA/AP) - Keďže skupina The Rolling Stones počas svojej 40-ročnej kariéry hrala pred miliónmi divákov po celom svete, nezostalo jej veľa premiér, ktoré by ešte mohla dosiahnuť. Koncom tohto týždňa bude o jedno ich prvenstvo menej, keďže skupina bude vôbec po prvý raz koncertovať v čínskom Šanghaji. Do tejto východoázijskej krajiny má legendárna štvorica naplánovaný prílet na dnes. Stane sa tak tri roky potom, čo epidémia SARS donútila skupinu zrušiť turné v Číne. Lístky na sobotňajší koncert sú už beznádejne vypredané. Pôjde však o jeden z menších koncertov, keďže skupina odohrá svoje hity zhruba len pred ôsmimi tisíckami divákov. Koncert bude znamenať ďalšie otepľovanie vzťahov medzi komunistickou Čínou a západnou popovou kultúrou. A to i napriek tomu, že aj tu budú isté obmedzenia.

V roku 2002 čínski cenzori zo 40 skladieb na výberovke The Rolling Stones povolili iba 36. Piesne ako Brown Sugar, Honky Tonk Woman, Beast of Burden, a Let's Spend the Night Together sa na album nedostali, najmä pre svoje priveľmi obsažné texty. Zatiaľ nie je isté, či tieto piesne odznejú aj na koncerte alebo nie. Kým po celom svete fanúšikovia poznajú chronicky známe skladby ako Satisfaction či Jumpin' Jack Flash, The Rolling Stones sú v Číne ešte vždy relatívne neznámou kapelou. Je to spôsobené najmä maoistickou izoláciou krajiny v 60. a 70. rokoch minulého storočia, keď bola skupina na vrchole svojej slávy. Odvtedy sa kultúrne pomery v krajine uvoľnili a vzostup strednej triedy v Číne prilákal do krajiny mnoho zahraničných umelcov. Počas posledných rokov v Šanghaji vystupovali hviezdy ako Elton John, Whitney Houston či heavy-metalová skupina Deep Purple. Aj keď Šanghaj skupina do plánov turné pridala ako posledný, frontman a spevák Mick Jagger minulý týždeň vyhlásil, že toto mesto jednoducho so skupinou museli vidieť. "Vedeli sme, že Šanghaj je veľké podstatné mesto, tak sme ho chceli mať na zozname," povedal Jagger.

The Rolling Stones mali v roku 2003 naplánované turné, no rozmáhajúca sa epidémia choroby SARS ich donútila turné zrušiť. Koncom toho istého roka skupina odohrala koncert v Hongkongu, čo pre čínskych fanúšikov vykresalo iskričku nádeje, že by sa táto rocková legenda mohla do krajiny v budúcnosti vrátiť. Súčasné svetové turné s názvom A Bigger Bang odštartovalo minulý rok v auguste v USA a skupina počas neho odohrala koncerty v strednej a južnej Amerika a Japonsku, vrátane koncertu pre milión divákov na svetoznámej pláži Copacabana z Riu de Janeire.