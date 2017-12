Otec Toma Cruisa bol bitkár a zbabelec

6. apr 2006 o 11:05 SITA

BRATISLAVA 6. apríla (SITA/AP) - Hollywoodsky herec Tom Cruise v najnovšom vydaní časopisu Parade vyhlásil, že jeho otec bol hrubý. Navyše na základnej škole, ktorú navštevoval, musel vraj čeliť šikanovaniu zo strany spolužiakov. "Bol to bitkár a zbabelec," povedal 43-ročný Cruise o svojom otcovi Thomasovi Cruisovi Mapotherovi III. "Bol presne ten typ človeka, ktorému, keď sa niečo nedarí, kope všetkých naokolo. Bola to úžasná lekcia pre môj ďalší život - najprv vás upokojil, dal vám pocit bezpečia a potom prásk. Celý čas som sa pred ním mal na pozore, pretože s tým človekom niečo nebolo v poriadku," uviedol ďalej. Cruise si v rozhovore zaspomínal i na časy, keď ho na škole šikanovali spolužiaci. "Veľmi často sa stávalo, že prišiel niekto väčší a udrel ma. Srdce mi bilo, potil som sa a mal som pocit, že sa povraciam. Nemám rád bitkárov," povedal. Keď mal Cruise iba 12 rokov, rozhodla sa jeho matka Mary Lee, že opustí manžela a tak spoločne s ním a jeho sestrou Lee Anne utiekla. Hercovi rodičia sa rozviedli v roku 1974. O desať rokov neskôr sa Cruise s otcom stretol pri jeho smrteľnej posteli. "Chcel ma vidieť jedine pod tou podmienkou, že sa nebudeme rozprávať o minulosti. Keď som videl tú bolesť povedal som si, že je to ten najosamelejší život, aký som kedy videl. A to mal iba niečo cez 40. Bolo to veľmi smutné," dodal Cruise. Herec má dve adoptívne deti z manželstva s herečkou Nicole Kidman, a jeho snúbenica Katie Holmes je tesne pred pôrodom ich prvého spoločného potomka.