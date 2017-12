SuperStar 2: V absolútnom finále zaznie najlepšie z najlepšieho

6. apr 2006 o 13:47 TASR

Bratislava 6. apríla (TASR) - Druhá séria speváckej megašou Slovensko hľadá SuperStar ide do finále. Chýba už len jeden deň a Slovensko sa dozvie meno držiteľa titulu druhej SuperStar, o ktorý bude v piatok večer bojovať Peter Cmorik a Mária Bundová. Na divákov čaká vraj to najlepšie z najlepšieho. Posledný finálový večer sa totiž bude niesť pod značkou Best off.

Odštartuje ho spoločný duet finalistov od Eltona Johna a Kiki Dee s názvom Donďt go breaking my heart. A pod heslom dámy majú prednosť sa na pódiu objaví Mária s piesňou od Lisy Stansfield Change, s ktorou sa prebojovala medzi finálovú jedenástku. Neskôr si ešte zaspieva rytmickú skladbu od interpreta Lemar - If thereďs any justice. "Vybrala som si pesničky, ktoré sa mi najlepšie spievali a aj mali najlepší ohlas. Veď je to kolo Best off. Nacvičujeme vo veľkej pohode. Nevládne nejaké napätie či nervozita. Mali sme voľnejší týždeň a kopec času. Takže na pódium vyjdem uvoľnená a chcem si to tam poslednýkrát poriadne užiť," povedala dnes pre TASR Mária.