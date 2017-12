Queen Latifah sa chystá na adopciu

BRATISLAVA 6. apríla (SITA) - Americká herečka a speváčka Queen Latifah podporila svoje materské úmysly vyhlásením, že sa zrejme pridá k zástup slobodných hollywoodskych mamičiek, ktoré si deti adoptovali.

6. apr 2006 o 12:53 SITA

Latifah minulý mesiac šokovala svojich fanúšikov, keď prezradila, že sa plne pripravuje na úlohu matky. "Čoskoro budem matkou. Vyčistila som si celý rozvrh, takže sa to stane čoskoro. Ak Boh dá, tak budem matkou už budúci rok," vyhlásila prednedávnom. No najnovšie herečka, ktorej občianske meno je Dana Owens, uviedla veci na pravú mieru, keď povedala, že sa nechystá na tehotenstvo. "Rozhodne sa chystám využiť adopciu," povedala, no uvedomuje si, že pre slobodnú adoptívnu matku sú zákony USA veľmi prísne. "Existuje zákon, ktorý ctí rodinu. Znamená to, že ak máte adoptované dieťa nejaké tri roky, jeho biologická matka sa aj vtedy môže objaviť a žiadať ho späť. Zákon je dobrý v tom zmysle, že deti sa vrátia k svojim pôvodným rodičom. Musí to však byť nesmierne ťažké pre adoptívnych rodičov, ktorí dieťa milujú rovnako,"