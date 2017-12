Little Richard poprel správy o vážnych zdravotných problémoch

6. apr 2006 o 16:30 SITA

0 BRATISLAVA 6. apríla (SITA) - Rokenrolový veterán Little Richard poprel správy o tom, že by mal vážne zdravotné problémy. A to i napriek tomu, že sa ho novinárom podarilo odfotiť vo chvíli, keď opúšťal letisko v Georgii na invalidnom vozíku. Tento 73-ročný spevák uviedol, že sa iba cítil zle po chrípke a potreboval asistenciu. "Po nepríjemnej dopravnej nehode v osemdesiatych rokoch má v nohe skrutky. Keď je chladné počasie, zvykne ho to veľmi bolieť. V Atlante bola zima a dostal chrípku. Vtedy poprosil obslužný personál, aby mu pomohol s vozíkom cez letiskovú halu," povedala spevákova hovorkyňa Gloria Boyce.