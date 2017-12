Krajčírka, speváčka a herečka - Lucie Bílá

BRATISLAVA 6. apríla (SITA) - Lucie Bílá, vlastným menom Hana Zaňáková, sa narodila 7. apríla 1966 v českých Otvoviciach. Po tom ako sa vyučila za dámsku krajčírku, študovala spev na ľudovej škole umenia.

7. apr 2006 o 10:05 SITA

Jej najvernejší fanúšikovia si pamätajú, že svoju hudobnú kariéru začala písať so skupinami Rock-Automat a Arakain. Prerod Hany Zaňákovej na Luciu Bílú má na svedomí Petr Hanning. Pod týmto menom vydala v roku 1986 svoj prvý singel Neposlušné tenisky. Ešte v tom istom roku vyšla jej prvá LP platňa Lucie Bílá. Keď vystupovala v zábavnom televíznom programe Možná přijde i kouzelník, vsadila na skladbu od svojho idolu Niny Hagen. Práve toto bol moment, keď si ju všimol skladateľ a muzikant Ondřej Soukup. Ten si na speváčku spomenul pri nakrúcaní filmu Filipa Renča Requiem pro panenku - Lucie k nemu naspievala titulnú skladbu. V roku 1992 nasledoval album Missariel, ktorý vyšiel už ako CD. Ten získal šesť ocenení Česká Gramy v kategóriách Speváčka roka, Album roka, Pieseň roka (Láska je láska), Klip roka (Filip Renč - Láska je láska), Producent roka (Ondřej Soukup) a Nahrávka roka. Bílej sa tak otvorili brány na všetky smery. Krátko na to prijala ponuku účinkovať vo "výtvarnom muzikáli" Ondřeja Soukupa a Petra Kratochvíla Zahrada rajských potěšení. Zúročila tak svoje herecké schopnosti, ktoré získala pri stvárnení Eponine v muzikáli Bídníci. Na druhom albume, ktorý dostal rovnaký názov ako LP z roku 1986, spolupracovala so Soukupom a Gabrielou Osvaldovou. Lucie obhájila Českú Gramy v kategórii Speváčka roka. Po obrovskom úspechu albumu Missariel bolo prirodzené porovnávanie. Kritika ho preto prijala s menším nadšením. Sama Lucie sa na jeho adresu vyjadruje rozpačito. Podľa nej je väčšina textov na platni skôr osobnou výpoveďou ich autorky Osvaldovej a ona sama sa v nich nenašla. Rok 1995 sa v pamäti Lucie Bílej spája s postavou Lorraine v pôvodnom českom muzikáli Karla Svobodu, Zdeňka Borovca a Richarda Hesa Dracula.

Speváčke postupne prischlo herectvo rovnako ako hudba. Diváci ju mohli vidieť vo filmoch Král Ubu, Fontána pre Zuzanu II a v rozprávke Princezna ze mlejna. Neskôr päť rokov moderovala svoj televízny program Lucie na Bílo. Udomácnila sa i na muzikálovej scéne. V novembri 1996 účinkovala v muzikáli Krysař Daniela Landu. V roku 1997 sa na pultoch hudobných predajní objavili Duety, ktoré Bílá nahrala s Karlom Gottom. Obsahujú hity ako Co sudičky přály nám, Krédo, Píseň nám kouzlo skrývá, alebo Sen v nás zůstává. Vyšla aj platňa Koncert hvězd na Žofíně, kde vystúpila spolu s opernými velikánmi Petrom Dvorským a Evou Urbanovou. Od režisérky Ireny Pavláskovej prijala ponuku na jednu z hlavných ženských úloh vo filme Čas dluhů. Historický bol pre ňu máj 1998, keď ako prvý interpret populárnej hudby vystúpila na Pražskej jari, a to hneď dvakrát. Najprv s Pardubickou filharmóniou a dirigentom Douglasem Bostockem, potom s Hudbou Hradní stráže a Policie ČR pod taktovkou Libora Peška. Doposiaľ to považuje za svoj najväčší úspech v kariére. V jej diskografii pribudol album Hvězdy jako hvězdy, ktorý obsahoval prerábky osvedčených hitov. Kritika ich označila za "produkt autorskej krízy," fanúšikovia si však myslia iné - predalo sa z neho 100 000 nosičov. Čerešničkou platne bol singel Trouba. V novembri toho istého roku potešila svojich fanúšikov autobiografickou knihou Teď už to vím, možné je všechno. V roku 1999 sa dostal na rad jej ďalší album Úplně nahá. Rovnako ako v prípade predošlej platne, aj tento raz išlo o kompiláciu zahraničných skladieb. Jej cieľom však bolo zviditeľniť piesne, ktoré v tom čase neboli v našich končinách až také známe. Producentsky sa pod neho podpísali Michal Dvořák a David Koller zo skupiny Lucie. Čoskoro sa Bílá objavila v hlavnej úlohe muzikálu Johanka z Arku vo svojom domovskom divadle Ta Fantastika, ktoré vlastní spolu s producentom Petrom Kratochvílom. Johanku hrala tri roky a odohrala 825 repríz. V roku 2000 jej Herecká asociace udelila Cenu Thálie v kategórii Opereta a muzikál. V roku 2003 vyšiel album Jampadampa, ktorého sa predalo 80 000 kusov. Speváčka si zahrala aj v muzikáloch Romeo a Julie a Excalibur. V repertoári jej pražského divadla Ta Fantastika pribudol v roku 2005 muzikál Láska je láska. Hlavnú postavu v predstavení pomenovanom po prvom veľkom speváčkinom hite stvárňuje sama Lucie. V ankete Český slavík si udržala prvenstvo deväť rokov. Jej aktuálnym albumom je živé vystúpenie na CD/DVD s názvom Koncert so záznamom zo šansónového večera v sprievode skupiny Petra Maláska.

Okrem sólových projektov spolupracovala Bílá aj na soundtrackoch k filmom Fontána pre Zuzanu II, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Konec básníků v Čechách, či Čas dluhů. Počas svojej takmer dvadsaťročnej kariéry predala spolu viac ako 600 000 kópií sólových albumov Missariel, Lucie Bílá, Duety, Hvězdy jako hvězdy, Úplně nahá, Jampadampa, Láska je láska a Koncert. Veľký úspech zožali Duety s Karlom Gottom - 165 000 predaných nosičov. Spomedzi albumov, na ktorých sa podieľala, si najviac fanúšikov získal Dracula s predajom 225 000 platní.