Viedeň

Milovníci a zberatelia umenia smerujú na Viennafair V metropole Rakúska prebieha od štvrtka 6. apríla až do nedele 9. apríla medzinárodný veľtrh súčasného umenia Viennafair The international Art Fair. Veľtrh ponúka záujemcom o umenie, ako i zberateľom ..

7. apr 2006 o 0:00

Danica Dakic, La Grande Galerie, 2004.

Medzinárodný veľtrh umenia VIENNAFAIR bude prístupný na výstavisku Messezentrum WienNeu na nám. Messeplatz 1 (hala A) 7. apríla od 12.00 - 19.00, 8. apríla od 11.00 - 19.00 a 9. apríla od 11.00 - 18.00.

Tradícia veľkonočných trhov pred zámockou kulisou Nádvorie zámku Schönbrunn pozýva od začiatku apríla na veľkonočné trhy. Klasické trhy Veľkej noci pred barokovou kulisou zámku lákajú návštevníkov z celého sveta. Veľkonočné zvyky a špeciality od domácich gastronómov prepojené do jarnej kompozície privítajú návštevníkov trhov na Ehrenhofe. V ponuke je i veľký výber veľkonočných dekorácií od maľovaných vajíčok najrôznejších podôb cez bahniatka, veľkonočné sviečky či obrúsky z dielní domácich umeleckých remeselníkov. Medzi tradičnými produktmi nájdu záujemcovia aj cínové figúrky, drevorezbárske religiózne výrobky, ale i drevené či plechové hračky, predmety zo skla, keramiky, kameňa. Štyridsať rakúskych vystavovateľov sa zúčastňuje tohtoročných veľkonočných trhov na zámku Schönbrunn s remeselnými prácami či domácimi kulinárskymi lahôdkami a špecialitami. Trhy na nádvorí zámku Schönbrunn sú otvorené denne od 10.00 - 18.30 až do 17. apríla. Hlavné vstupné brány Hauptor, Hietzinger Tor a Meindlinger Tor sú otvorené denne až do 20.00 hodiny. HUDBA

Viedenská Stadthalle, Vogelweidplatz 14

7. 4. Classical Spectacular, najväčšia šou klasiky na svete o 19.30

8. 4. Hansi Hinterseer o 18.00

do 9. 4. The Rat Pack o 20.00

Planet Music, Adalbert-Stifter-Strasse 73

8. 4. Rage, Freedom Call o 20.00

9. 4. No Mercy Festival: Cannibal Corpse, Kataklysm, Finntroll, Legion Of The Damned o 20.00

10. 4. Flower Kings & ConXious o 20.00

Arena, Baumgasse 80

7. 4. "Chili Box Party" o 20.00

8. 4. "Mainframe presents Resident" o 22.00

10. 4. In Flames & Sepultura o 19.00

13. 4. Caliban, Neaera o 19.30

Jazzland, Franz-Josefs-Kai

7. 4. Original Storyville Jazzband o 21.00

8. 4. Red Hot Pods o 21.00

10. 4. Albert Kollar Quintett o 21.00

11. 4. Klemens Marktl Quartett o 21.00

12. 4. Zipflo Weinrich o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton Hotel Vienna, Stadtpark

7. 4. Tango Crash o 20.00

8. 4. Pacheco o 20.00

9. 4. Besko Petrovic Trio o 20.00

11. 4. The Gulizia Brothers feat. Roger Neumann o 20.00

12. 4. Wolfgang Seligo Jazz Quartet o 20.00

13. 4. Kurtis Blow o 20.00

DIVADLÁ

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

7. 4. T. Williams: Mačka na horúcej plechovej streche o 19.30

9. a 10. 4. G. E. Lessing: Minna von Barmhelm o 19.00

12. 4. H. Hesse: Stepný vlk o 19.30

13. 4. J. Nestroy: Roznášač lístkov Papp o 19.30

Akademietheater, Listzstrasse 1

7. 4. O. Wilde/G. Rühm: Salome o 20.00

8. 4. B. Srbljanovic: God save America o 19.30

9. 4. G. Jonke: Potopená katedrála o 19.00

11. 4. O. Wilde/E. Jelinek: Život je vážny o 19.00

13. 4. O. Wilde/G. Rühm: Salome o 20.00

Theater in der Josefstadt, Josefstädter Strasse

7. 4. M. Frisch: Andorra o 19.30

8. a 9. 4. O. Wilde: Bunbury o 19.30

11. 4. M. Frisch: Andorra o 19.30

13. 4. O. Wilde: Bunbury o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

Múzeum Sigmunda Freuda, Berggasse 19

do 18. 4. Majstrovské diela z Guggingu

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 14. 5. Xenia Hausner

Múzeum moderného umenia MUMOK, Museumsplatz 1

do 14. 5. Nouveau Realisme

Centrum architektúry Wien, Museumsplatz 1

do 22. 5. Neznámy Loos: Walter

do 22. 5. Paraíso Latinoamericano

do 31. 12. 2008 prehliadka. Rakúska architektúra 20. a 21. storočia

Umelecko-historické múzeum, Maria-Theresien Platz

do 5. 6. Európa bez hraníc. Príklady vzniku umeleckej rôznosti v Európe

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 18. 6. Šialená láska. Od Dalího až po Bacona

Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1

do 18. 6. Black, brown, white. Fotografie z Južnej Afriky

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 19. 6. Alfonz Walde

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 17. 9. Lorenzo da Ponte

Albertina, Albertinaplatz 1

do 20. 9. Mozart. Experiment osvietenstva