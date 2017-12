Slávny Orient Express je každému známy najmä z románu z pera slávnej Agathy Christie. Teraz sa tento zachovalý veterán objaví aj v hlavnom meste Maďarska, kde jeden deň môže každý nazrieť do historických lehátkových vozňov, do tajomných úzkych chodieb, ako aj do slávneho salóna pre fajčiarov. K dispozícii bude 16 vozňov vlaku Venice Simplon Orient Expressu, ktoré si môžete pozrieť v Maďarskom železničiarskom múzeu, Vasúttörténeti Park Tatai út 95 v piatok 7. apríla.