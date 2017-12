Eva Longoria túži po spoločnosti Michaela Douglasa

7. apr 2006 o 9:20 SITA

BRATISLAVA 7. apríla (SITA) - Herečka Eva Longoria sa vyjadrila, že by opäť prijala ponuku hrať po boku ostrieľaného herca Michaela Douglasa. Dokonca navrhla, aby stvárnil jej milenca v seriáli Desperate Housewives. "Mohol by napríklad hrať môjho staršieho milenca," povedala v rozhovore pre denník The Sun.

Dvojica už v minulosti spolupracovala na filme The Sentinel a údajne si spolu veľmi dobre rozumeli. Longoriu očaril herec natoľko, že s ním chce pracovať na spoločných projektoch aj v budúcnosti. Eva sa v súčasnosti stretáva s basketbalovou hviezdou Tonym Parkerom.