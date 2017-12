Steven Spielberg sa dal na reality show

7. apr 2006 o 8:30 SITA

BRATISLAVA 7. apríla (SITA/AP) - Fenomén reality show nenechal na pokoji ani renomovaného režiséra Stevena Spielberga, ktorý sa rozhodol, že sa pripojí k televíznemu magnátovi Markovi Burnettovi a spoločne budú produkovať program s názvom On the Lot. V reality show oscarového režiséra, ktorý má na konte filmy ako Schindlerov zoznam či Zachráňte vojaka Ryana, víťaz získal exkluzívnu zmluvu s filmovým štúdiom. "Počas celej svojej kariéry som robil, čo som mohol, aby som objavil nové talenty a dal im šancu," uviedol vo štvrtok Spielberg v stanovisku. Program, ktorý začne na televíznej stanici Fox vysielať na budúcu sezónu, režisér označil za šancu otvoriť "omnoho väčšie dvere". Celoamerické pátranie po talentoch, ktoré zatiaľ nemá presne stanovené podmienky, sa podľa stanice Fox nakoniec zúži na 16 finalistov. Skupina rozdelená do menších tímov bude musieť každý týždeň vyprodukovať jeden krátky film. Každý týždeň však budú mať zadanú tému - od komédie cez drámu až po horor. Ako ďalej uviedla televízna spoločnosť, filmárski adepti dostanú k dispozícii profesionálnych scenáristov, hercov a filmový štáb. "Ak budú súťažiaci dostatočne vynaliezaví, môžu do svojich projektov zainteresovať aj najväčšie hollywoodske hviezdy," informovala stanica Fox. Filmy sa budú premietať pred obecenstvom v štúdiu a porote, v ktorej nebudú chýbať producenti, kritici a rôzni hostia. Televízni diváci potom hlasovaním rozhodnú, ktorý zo súťažiacich každý týždeň vypadne. Víťaz dostane zmluvu so spoločnosťou DreamWorks z rúk Stevena Spielberga. Podmienky zmluvy sa však filmová spoločnosť rozhodla nezverejniť. Stanica Fox už má veľmi dobré skúsenosti s reality show, medzi jej najsledovanejšie programy patrí American Idol, čo je americká verzia a predchodca slovenskej SuperStar. Burnett, ktorý stojí za úspechom reality show ako Survivor či The Apprentice s Donaldom Trumpom, označil spoluprácu so Spielbergom za splnenie sna.