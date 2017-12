Ďalší herecký objav z rodiny Fanningovcov - Elle

BRATISLAVA 7. apríla (SITA) - Elle Fanning sa narodila 9. apríla 1998 v Conyers v americkej Georgii ako druhá dcéra Joy a Stevea Fanningovcov. Zaujímavé je, že rovnako ako u jej staršej sestry Dakoty, ...

BRATISLAVA 7. apríla (SITA) - Elle Fanning sa narodila 9. apríla 1998 v Conyers v americkej Georgii ako druhá dcéra Joy a Stevea Fanningovcov. Zaujímavé je, že rovnako ako u jej staršej sestry Dakoty, ani pri narodení Elle, sa rodičia nevedeli dohodnúť, aké meno dajú dcére. Matka chcela, aby sa volala Mary a otec Elle. Pokrstili ju teda Mary Elle. Tak ako Dakota, aj ona sa rozhodla používať svoje prostredné meno. Bývalý bejzbalový hráč Steven Fanning pracuje ako predajca elektroniky. Športu sa kedysi venovala aj ich matka Joy, ktorá hrala profesionálne tenis. Elle mala len jeden rok, keď sa rodina presťahovala do Los Angeles.

Mladšia sestra Dakoty Fanning odštartovala svoju kariéru úlohami, v ktorých hrala "mladšie verzie" postáv svojej sestry. Práve s Dakotou sa spájajú aj jej úplne prvé kontakty s herectvom. Jej sestra totiž svoje herecké umenie rada dokazovala pred rodinou. S obľubou si vraj strkala pod tričko plachtu a predstierala, že je tehotná. Svoju o štyri roky mladšiu sestru Elle potom predvádzala ako svoje dieťa.

Elle sa na filmovom plátne prvýkrát objavila v roku 2001, keď si zahrala dvojročnú Lucy Diamond Dawson v snímke Ja som Sam (2001). Jej sestra bola vďaka tejto snímke najmladšou herečkou v histórii, ktorá bola nominovaná na cenu Screen Actors Guild Award. Nasledoval miniseriál Unesení, kde si zase zahrala trojročnú Allie. Neskôr začala získavať aj "svoje vlastné" postavy. V roku 2003 sa objavila v epizóde seriálu Sudkyňa Amy. Nasledovala úspešná komédia Kúzelná škôlka (2003) s Eddiem Murphym a Jeffom Garlinom. "Bola nesmierne roztomilá," hodnotili kritici jej výkon. "Milujem herectvo a milujem prácu s Eddiem Murphym," povedala novinárom. Vyskúšala si aj účinkovanie vo dvoch úspešných kriminálnych seriáloch - objavila sa v epizódach C.S.I. : Kriminálka Miami a C.S.I.: New York.

Ako dôkaz jej výnimočného talentu uvádzajú napríklad skutočnosť, že ju angažovali namiesto dvojičiek do filmu Dvere v podlahe (2004). Produkcia pôvodne plánovala do filmu na postavu Ruth Cole angažovať dvojičky - zdôvodňovali to náročným programom filmovania. Elle ich ale tak nadchla, že napokon vzali ju a "celý štáb sa do nej zamiloval." Režisér Tod Williams jej dal na piate narodeniny bábiku Barbie a hlavní protagonisti: Kim Basinger a Jeff Bridges si prácu s ňou nevedeli vynachváliť. "Elle je až magicky talentovaná. Je tým najkrajším príkladom dieťaťa. Zamilovala som sa do nej," povedala o svojej filmovej dcérke po nakrúcaní Kim Basinger. Na herectve má Elle najradšej to, že môže byť v každom filme niekým iným a mať tie najrôznejšie mená.

V roku 2005 sa objavila v rodinnom filme Because of Winn-Dixie, v ktorom si zahrala Sweetie Pie Thomas - kamarátku hlavnej hrdinky. Na filmovom festivale Tribeca uvedú romantickú komédiu I Want Someone to Eat Cheese with, kde si zahrala Penelope. Na rok 2006 je ohlásená premiéra filmu Alejandra Gonzáleza Inárritu Babel, v ktorom si Elle zahrala dcéru Cate Blanchett a Brada Pitta, ale vraj s nimi vo filme nemá ani jednu spoločnú scénu. Televízni diváci ju mohli naposledy vidieť v úspešnom seriáli Doktor House, kde sa objavila v jednej z posledných epizód.

Za svoju najobľúbenejšiu herečku označuje Elle svoju staršiu sestru a dúfa, že si spolu čoskoro zahrajú v nejakom filme. Siedme narodeniny oslávila s rodičmi v austrálskom Melbourne, kde navštívili vystúpenie Quidam Cirque du Soleil. Svoju prvú hollywoodsku filmovú premiéru si vychutnala, keď mala tri a pol roka.

Podľa Dakoty je Elle oddanou fanúšičkou Marilyn Monroe. Stará mama vraj pre ňu dokonca vydražila škatuľku na krém, ktorá kedysi patrila božskej Marilyn - minula na ňu 600 dolárov, čo je v prepočte takmer 19 000 korún.