Holandskí džezrockeri Strange Attractor v Prahe

BRATISLAVA 7. apríla (SITA) - K sérii českých koncertov renomovaných svetových interpretov sa v pondelok 24. apríla pridá aj vystúpenie džezrockových Strange Attractor v pražskom klube Abaton. Holandská ...

7. apr 2006 o 13:45 SITA

BRATISLAVA 7. apríla (SITA) - K sérii českých koncertov renomovaných svetových interpretov sa v pondelok 24. apríla pridá aj vystúpenie džezrockových Strange Attractor v pražskom klube Abaton. Holandská formácia, ktorá je novým projektom členov kapiel Legendary Pink Dots a Sonar Lodge, zavíta do stovežatej metropoly ČR v rámci európskeho turné k čerstvému debutovému albumu Everything Is Closer.

Vstupné na pražský džezovo-rockový koncert Strange Attractor bude stáť na mieste 150 českých korún.