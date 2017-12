Sharon Stone potvrdila dohady o prvom albume

7. apr 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 7. apríla (SITA) - Herečka Sharon Stone potvrdila klebety o tom, že by chcela nahrať svoj vlastný hudobný album. Sharon, ktorá nemá problém s aktmi pred televíznymi kamerami tvrdí, že by rada začala spievať, ale momentálne zháňa producenta. Hviezda zo Základného inštinktu je očarená hudbou a v posledných rokoch dokonca píše texty. Povzbudilo ju aj to, že skladba, ktorú napísala na podporu ľudí z oblastí postihnutých hurikánom Katrina, sa v Spojených štátoch dostala do predaja. "Tú pieseň som napísala, aby som tým podporila ľudí z postihnutých oblastí. Urobila som len to, čo spravilo veľa iných umelcov," povedala Sharon. Piesne sa potom dostali na jeden spoločný album a práve tá jej bola úvodná.