Angelina Jolie rokuje o Dannyho trinástke

7. apr 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 7. apríla (SITA) - Hollywoodska hviezda Angelina Jolie údajne rokuje s tvorcami filmu Dannyho trinástka. Dvojnásobná adoptívna matka by sa tak znova dostala na pľac so svojim partnerom a kolegom Bradom Pittom. Spolu už účinkovali vo filme Pán a pani Smithovci, kde sa zblížili natoľko, že Brad sa napokon rozviedol a zostal s Angelinou. Herečka v poslednom čase účinkuje po boku hollywoodskych lámačov sŕdc. Naposledy sa stretla pri natáčaní filmu The Good Shepherd s Mattom Damonom. V Dannyho trinástke by nahradila Juliu Roberts. Tvorcovia filmu počítajú okrem Damona a Pitta aj s účasťou Georga Clooneyho, Andyho Garciu, Bernieho Maca, Caseya Afflecka a Scotta Caana.