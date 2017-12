Hlavná cena z Finále patrí filmu Štěstí

10. apr 2006 o 9:30

PLZEŇ - Víťazom 19. ročníka festivalu českých filmov Finále sa stal celovečerný film Bohdana Slámu Štěstí. Psychologicky ladený obraz zo života dnešných mladých ľudí z provinčného mesta získal hlavnú cenu - Zlatého ledňáčka. Vo filme hrajú aj slovenskí herci Zuzana Kronerová a Martin Huba.

V kategórii dokumentov do 30 minút zvíťazil film Lucie Královej Děti z Hartmanic. Snímku, ktorá zachytáva pátranie detskou kamerou po stopách židovských spoluobčanov, nakrútilo osem detí vo veku od 11 do 15 rokov. Zlatého ledňáčka pre najlepší dokument nad 30 minút si z Plzne odniesol Zdeněk Novotný Bričkovský za dokument Legenda o ptačím vejci. Je to film o hľadaní šamanovho srdca a o spojení legendy so skutočnosťou.

Cena za najlepší herecký výkon pripadla na základe hlasovania čitateľov českého denníka Mf Dnes Vojtěchovi Kotkovi za úlohu vo filme Rafťáci.

Najviac cien pozbieral film Jana Švankamjera Šílení, ktorého scenár voľne vychádza z poviedok Edgara Allana Poea a textov Markýza de Sade. Získal Zvláštne ocenenie medzinárodnej poroty celovečerných filmov, Cenu Don Quijote poroty F.I.C.C. a Cenu študentskej poroty. Študentská porota tiež udelila zvláštne ocenenie filmu Coming Soon, ktorý režíroval Sir Tijn Po. (čtk)