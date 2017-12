CD

nové CD na trhu

10. apr 2006 o 8:20

Daft Punk - Musique vol I. 1993-2005

EMI / Monitor

Ako je už z názvu zrejmé, ide o výberový album francúzskych hudobníkov, čo však môže pomýliť, je žáner. Samozrejme, nie odrastenejších priaznivcov elektronickej tanečnej hudby, pretože tí vedia, že parížske duo dídžejov nemá s punkom ani náhodou nič spoločné. Veteráni clubbingu a melodickej house music ponúkajú pokope svoje najúspešnejšie single-hitovky (Musique, Da Funk, Around The World, Robot Rock, Human After All) s tromi remixovými skladbami ako bonusom. Výberovku sa oplatí zohnať predovšetkým na DVD, kde ešte nájdete desať skvelých klipov, pod ktorými sú podpísané exkluzívne režisérske mená ako Spike Jonze, Michel Gondry alebo Leiji Matsumoto.

Leftfield A Final Hit (Greatest Hits)

Columbia / Sony BMG

Vydať výber najväčších hitov kapele, ktorá počas svojej činnosti spáchala iba dva albumy, je celkom podozrivé. Ak je však takouto kapelou dvojica Paul Daley a Neil Barnes alias Leftfield, prekvapivé to už tak veľmi nie je. Výberovka prináša pätnásť dnes už klasických skladieb z albumov Leftism a Rhythm and Stealth ako Release the Pressure, Dusted či Afrika Shox. Ako bonus pre fanúšikov navyše obsahuje na priloženom DVD sedem videoklipov. Skladby na tomto albume sú dôkazom, že kultová kapela, ktorá spoluvytvorila dnešnú elektronickú tanečnú hudbu, dodnes nezostarla ani o deň. Možnosť, že sa duo Barnes Daley dá znovu dokopy (rozišli sa v roku 2002), je však, bohužiaľ, minimálna.

Cypress Hill Gretest Hits (From the Bong)

Columbia / Sony BMG

Kedysi boli slávni, považovali ich za hip-hopových superstars. Dnes akoby sa pod nimi zľahla zem. I preto sa asi rozhodli fanúšikom pripomenúť výberom najväčších hitov svojej kariéry. Reč je o kapele Cypress Hill, ktorá je azda najznámejšou predstaviteľkou tzv. latinoamerického hip-hopu. Na výbere nájdete nezameniteľný prejav rappera B-Real a už zľudovené "pesničky" ako Insane in the Brain, Dr. Greenthumb či Rock Superstar. Takto znel hip-hop v deväťdesiatych rokoch. A aj dnes ešte dokáže rozkývať hlavu. (her, tp)