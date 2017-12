Da Vinciho kód sa možno nebude premietať v Kórei

10. apr 2006 o 8:10 SITA

BRATISLAVA 10. apríla (SITA) - Náboženská skupina v Kórei požiadala o predbežný súdny príkaz proti uvedeniu filmu založeného na románe Dana Browna Da Vinciho kód do kín. Ako informovala agentúra Screen International, podali zástupcovia kresťanskej skupiny návrh na súd v Soule, pretože sa im nepáči myšlienka filmu o tom, že Ježiš Kristus mal dieťa s Máriou Magdalénou. Tvrdia, že to je "urážka a hanobenie" svätosti Ježiša Krista a Biblie. Zástupcovia dodali, že majú obavy, čo by tento film mohlo spôsobiť veriacim.

Vo filme účinkujú herci Tom Hanks, Audrey Tautou a režíroval ho Ron Howard. V Kórei by sa mal film začať premietať budúci mesiac po svetovej premiére na festivale v Cannes 17. mája.