Na turné s R. Williamsom vyrazia Ordinary Boys a Basement Jaxx

BRATISLAVA 10. apríla (SITA) - Robbie Williams ohlásil mená svojich predskokanov na svojom svetovom turné. Na koncerty s ním vyrazia The Ordinary Boys a Basement Jaxx. K spevákovi sa pridajú počas európskej ...

10. apr 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 10. apríla (SITA) - Robbie Williams ohlásil mená svojich predskokanov na svojom svetovom turné. Na koncerty s ním vyrazia The Ordinary Boys a Basement Jaxx. K spevákovi sa pridajú počas európskej časti svetového turné. Po dnešnom koncerte, ktorý Robbie odohrá v juhoafrickom Durbane, vystúpi ešte pred viac ako 2,6 miliónom fanúšikov na celom svete. Prvý zo štrnástich koncertov na Starom kontinente je naplánovaný na 9. júna v Dubline. Ešte tento mesiac by mali oznámiť aj náhradné miesta piatich plánovaných koncertov vo Wembley, kde mal Robbie vystúpiť v septembri.

Oneskorenie prestavby štadióna Wembley poznačilo koncertný program viacerých hviezd showbiznisu. Skupina Bon Jovi mala byť prvou, ktorá vystúpi vo vynovenom Wembley. Napokon sa ich plánované londýnske koncerty 10. a 11. júna uskutočnia v Milton Keynes Bowl. Rovnaké miesto čaká aj na Take That, ktorí mali vo Wembley vystúpiť 24. a 25. júna. The Rolling Stones dúfajú, že v Londýne nájdu iné priestory. Otvorenie štadióna bolo pôvodne naplánované na finálový zápas Anglického pohára, ktorý sa bude hrať 13. mája. Na futbalové zápasy vo Wembley sa ale môžu športoví fanúšikovia tešiť najskôr v roku 2007. Stavebná spoločnosť Multiplex informovala, že stavbu dokončia najneskôr do septembra, dúfajú ale, že väčšiu časť prác zvládnu do konca júna.

Robbieho ôsmy album dobyl hitparády v osemnástich krajinách a doposiaľ sa ho predalo viac ako 5,7 milióna kópií po celom svete. Koncom minulého roka prekonal Guinnessov rekord, keď za prvý deň vypredal 1,6 milióna lístkov na svoje tohtoročné vystúpenia. Ich približná hodnota je asi 80 miliónov libier, čo je v prepočte asi 4,3 miliardy slovenských korún.