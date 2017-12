Finalisti si na Supertour zaspievajú svoje najvydarenejšie pesničky

10. apr 2006 o 14:11 TASR

Bratislava 10. apríla (TASR) - Druhá séria speváckej megašou Slovensko hľadá SuperStar sa skončila. Superstarovský ošiaľ však pokračuje. Všetci jedenásti finalisti budú od 21. apríla na spoločnom turné a v rámci T Mobile Supertour 2006 zavítajú do viacerých končín Slovenska, kde okrem vystúpení absolvujú aj autogramiády. Prvý koncert sa uskutoční 21. apríla v Prešove, nasledovať budú vystúpenia v Humennom, Košiciach, Žiline, Bratislave, Leviciach, Banskej Bystrici a napokon 1. mája v Trenčíne. Každý zo speváckych talentov sa v 90-minútovom programe predstaví s dvoma pesničkami, ktoré sa mu vo finálových kolách najviac vydarili.

Exkluzívne práva na zastupovanie finalistov získala agentúra Background promotion, ktorá celé turné organizuje. "Každý z finalistov má zmluvu na tri mesiace. Po turné sa rozhodne, komu zmluvu predĺžime na dlhšie obdobie," povedal dnes na tlačovej konferencii Miroslav Tomaškovič z agentúry. Ako ďalej uviedol, počas Supertour očakáva vypredané športové haly. "Neobávame sa, že by sa nám koncerty nevypredali. Problémom možno bude naopak zohnať lístky," podotkol s úsmevom.

A finálová jedenástka sa už nevie koncertov dočkať. "Dosť sa na to teším. Bude to asi lepšie ako v súťaži. Zaspievam si a nebude ma musieť trápiť, kto ma ako ohodnotí. Predsa len je to lepší pocit, keď zaspievam, ľudia zatlieskajú, pokloním sa a odídem. A to bez žiadneho hodnotenia poroty," povedal pre TASR bronzový SuperStar Ivan Štroffek. A súhlasia s ním aj jeho kolegovia. "Výhodou turné je, že budeme všetci jedenásti a už z našej zostavy nikto nevypadne. Veľmi sa teším a keď sa človek teší, tak všetko určite dobre dopadne," hovorí Barbora Balúchová. A dopĺňa ju Richard Vida: "Zase sa vrátime do starých čias. Všetci jedenásti spoločne na pódiu. Zábava bude určite super, nikto už nevypadne, bude to uvoľnenejšie."

Jedenástka druhej série súťaže Slovensko hľadá SuperStar si počas turné zaspieva nasledovné pesničky: