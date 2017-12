The Beatles vydajú nezverejnené upravené nahrávky

BRATISLAVA 10. apríla (SITA) - Britská hudobná legenda - skupina The Beatles vydá úplne nové a doposiaľ nezverejnené skladby, ktoré by mali nadviazať na pripravované divadelno-muzikálové predstavenie ...

10. apr 2006 o 12:49 SITA

BRATISLAVA 10. apríla (SITA) - Britská hudobná legenda - skupina The Beatles vydá úplne nové a doposiaľ nezverejnené skladby, ktoré by mali nadviazať na pripravované divadelno-muzikálové predstavenie v americkom Las Vegas. Produkcia predstavenia by sa mala začať už tento rok v lete a 90-minútová show bude kombináciou tanečných variácií divadla Cirque du Soleil a piesní skupiny The Beatles. Vedenie vydavateľstva Apple chce pri tejto príležitosti potešiť fanúšikov po celom svete. Nad výberom a úpravou piesní z archívov štúdia budú dohliadať zvyšní dvaja členovia skupiny - Sir Paul McCartney a Ringo Starr. "Pri remastrovaní a remixovaní piesní skupiny The Beatles treba byť veľmi kreatívny. Bude to úplne nová hudba, ktorá by sa mala objaviť aj v predstavení. Z neho potom zrejme pripravíme celý album," povedal šéf vydavateľstva Apple Neil Aspinall.