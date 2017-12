Štvrté pokračovanie Sushi Jazz-u osvieži Soil & Pimp Sessions

10. apr 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 10. apríla (SITA) - Séria hudobných podujatí Sushi Jazz bude pokračovať. V piatok 21. apríla vystúpi v bratislavskom klube Galéria Duna jedna z najobľúbenejších skupín britského dídžeja a otca nu jazzovej scény Gillesa Petersona - Soil & Pimp Sessions.

Skupina sa zameriava na akustický jazz s priam punkovým nasadením. Hudobný background tejto šestice siaha od metalu až po jazz. ”Títo chalani rúcajú bariéry a prichádzajú s niečím úplne novým. Je to čistá energia na pódiu,” povedal na adresu skupiny známy chorvátsky dídžej a producent Eddy Ramich, ktorý bude hosťom štvrtého Sushi Jazzu tiež.

Skupina pred pár mesiacmi vydala svoj druhý album s titulom The Pimp of the Year, na ktorom sa nachádza aj Petersonov obľúbený track Summer Goddess.

Podujatie, ktoré má podporiť japonskú nu jazzovú scénu, sa začne o 21:00, pričom skupina začne hrať asi o 23:00. Okrem Ramicha sa za gramofónmi vystriedajú aj domáci dídžeji Kinet a Magálová.