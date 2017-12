Herec Salman Khan pôjde na päť rokov do väzenia

10. apr 2006 o 18:02 SITA

BRATISLAVA 10. apríla (SITA/AP) - Bollywoodskeho herca Salmana Khana súd dnes uznal vinným z pytliactva a odsúdil ho na päť rokov väzenia. Herca podľa indickej legislatívy hneď odviedli do väzenia. Súd v západnom mestečku Jodhpur odsúdil aj Khanovho spolupáchateľa na jeden rok väzenia. Obaja sú vinní, pretože zastrelili srnca chráneného druhu v roku 1998. Ako informovala televízna stanica NDTV, Khan sa po prečítaní rozsudku zdal otrasený a zmätený. "Podáme odvolanie. On je nevinný," povedal jeho právnik Vimal Saraswat. Ako informovala indická tlačová agentúra Press Trust of India, Khan musí zaplatiť aj pokutu vo výške 17 tisíc slovenských korún.

Khan bol v minulosti už niekoľko krát obvinený z pytliactva, no doposiaľ sa mu ich nepodarilo dokázať a odsúdiť ho. V tomto prípade sa však proti nemu našlo až 80 svedkov. Boli to členovia miestneho kmeňa Bishnoi, ktorí tvrdili, že herca videli pri pytliačení.