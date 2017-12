Legenda post-punku je späť

Keď si sedemnásťročný Dan Treacy z Chelsea kúpil gitaru netušil, že štartuje britskú post-punkovú legendu menom Television Personalities. Posledných jedenásť rokov bol však jeho život zafarbený veľmi temno - psychické problémy, drogy, krádeže v obchodoch

11. apr 2006 o 10:30 MATEJ LAUKO (Autor je hudobný publicista)

Hlavnou postavou Television Personalities je gitarista Dan Treacy. FOTO - DOMINO



, pobyt za mrežami. Istý čas bol dokonca nezvestný a nevedelo sa, či je vôbec nažive. Zregenerovaný hudobník sa však znovu objavil na scéne a so svojou skupinou pripravil comebackový album My Dark Places.

Hudobne znejú Television Personalities surovo, jednoducho a absolútne neohrabane, slová v piesňach však len ťažko napodobniť. Detskou naivitou a s ľahkosťou podané príbehy dodávajú pocit, že ste ich zažili i vy sami. Táto kapela nikdy nebodovala v predajnosti, no ovplyvnila celý rad hudobníkov 80. rokov, formovala základy indie hudby a filozofie nezávislého nahrávania i vydávania platní, obľúbili si ju Morrissey či Kurt Cobain.

Pred nadobudnutím súčasného názvu sa kapela objavovala pod obdobnými ironickými menami ako Teenage Filmstars či O Level, vokály a bicie na jednom z po domácky urobených albumov im údajne nahral John Peel. Podobnými žartíkmi úspešne poplietli mnohých poslucháčov, skutočného Johna Peela z rádia BBC však nadchli a zo singla Part-Time Punks urobil ich prvý hit. Odvtedy až do 90. rokov napriek mnohým zmenám v obsadení a peripetiám s vydavateľstvami TVP nahrávali a Treacy textami reflektoval všedné zážitky i spoločenské udalosti.

Po dlhej pauze sa teraz vracajú: "Veľa nových piesní som vymyslel vo väzení," prezradil Treacy britskej tlači. "Nie sú to väzenské pesničky, ale nápady som dostal práve tam." My Dark Places je kopa irónie, smútku i sebareflexie, tragédia sa intenzívne mieša s humorom. Pieseň o tom, ako sa svet rúca do priepasti strieda nádherný indie slaďák, na aké má Treacy patent, čarovne pôsobivá je i romantická klavírna balada, kým vo veselej Theyll Have to Catch Us First znie kapela ako vystrihnutá zo súčasnej nezávislej scény, She Cant Stop Traffic má zasa verný punkový nádych.

Na skupine azda najviac uchvacuje zvuková jednoduchosť, ktorá kontrastuje s myšlienkami ukrytými v textoch, ale i medzi riadkami. Šestnásťpiesňová novinka strieda experimenty, niekedy sú tu "nickcaveovské" aranžmány, posun k tanečným vibráciám môže spočiatku pôsobiť nepresvedčivo, no ukazuje ďalšiu tvár kapely.

Album nie je jednoduchým a už vôbec nie tuctovým počúvaním a kvalitou nezaostáva za staršími nahrávkami, vďaka ktorým sa z Television Personalities stal síce davmi neznámy, ale veľkolepý fenomén.