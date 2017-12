Britney Spears stratila sexepíl

11. apr 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 11. apríla (SITA) - Speváčka Britney Spears zjavne stráca svojich fanúšikov, pretože ju už neoznačujú ako atraktívnu. Ako informoval bulvárny plátok the Sun, 24-ročná popová princezná sa už nenachádza medzi stovkou najatraktívnejších žien sveta. Časopis FHM usporadúva každý rok anketu o najsexi ženu sveta. V roku 2004 sa Britney po prvom pôrode umiestnila na prvom mieste, v roku 2005 však klesla na šiestu priečku. Tento rok jej chýbalo 20 tisíc hlasov na to, aby sa vôbec do prvej stovky dostala. Skončila na priečke s číslom 120.