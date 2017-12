Peter Jackson chcel King Konga natočiť ako komédiu

BRATISLAVA 11. apríla (SITA) - Novozélandský režisér Peter Jackson prezradil, že jeho pôvodným zámerom bolo posledný veľkofilm King Kong natočiť ako komédiu, no vedeniu filmových štúdií sa jeho nápad ...

11. apr 2006 o 9:30 SITA

BRATISLAVA 11. apríla (SITA) - Novozélandský režisér Peter Jackson prezradil, že jeho pôvodným zámerom bolo posledný veľkofilm King Kong natočiť ako komédiu, no vedeniu filmových štúdií sa jeho nápad nepozdával. Podľa stránky contactmusic.com mal byť podľa pôvodného scenára film ladený viac komediálne a malo v ňom byť menej strašidelných miest. Jackson však priznal, že je s rozhodnutím produkcie spokojný, pretože podľa neho by komédia o obrej opici nebola taká úspešná. "Scenár z roku 1996 bol napísaný ako rozprávačská komédia plná vtipov a smiešnych monológov. Nakoniec sa to zvrtlo na to pravdepodobne najlepšie riešenie," povedal Jackson, ktorý stál i za úspechom trilógie Pán prsteňov.

dm;vb;tt