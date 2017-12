Na Slovensku sa dobre falšoval Dalí

BRATISLAVA - Do veľkého obchodu so sfalšovanými grafikami surrealistického maliara Salvadora Dalího je zapletený niekto zo Slovenska. Tvrdí to bavorská prokuratúra, ktorá však meno Slováka, čo grafiky falšoval, tají.

11. apr 2006 o 0:00 (knm, tasr)

Písmo: A - | A + 0 0 Falzifikáty predával v Nemecku známy odborník na výtvarné umenie Ralf Michler, ktorý na nich podľa prokuratúry zarobil v prepočte viac ako 27 miliónov korún. Michler, ktorý vraj predal až 108 falzifikátov, väčšinou slovenského pôvodu, je už 10 mesiacov vo väzbe. Slovenský autor napodobenín je zatiaľ na slobode. "Pravdepodobne sa skúmajú možnosti, či môže byť osoba stíhaná na Slovensku," povedal mníchovský štátny zástupca Anton Winkler. Slovenská policajná hovorkyňa Marta Bujňáková povedala, že "polícia o tomto prípade vie, ale v tomto štádiu vyšetrovania nebudeme poskytovať žiadne informácie". Podľa našich informácií by falšovateľ vôbec nemusel byť u nás trestne stíhaný a ak áno, nebude mu ľahké dokázať vinu. Zrejme totiž kópie grafík vyrábal, ale nepodpisoval Dalího menom. To robil až Michler. Niekoľko odborníkov pre SME vyjadrilo pochybnosti o tom, či mohol Michler toľko zarobiť na grafikách. "Cena za tieto diela je veľmi podozrivá," povedal slovenský zberateľ, ktorý vlastní niekoľko originálnych Dalího grafík v hodnote zhruba 100-tisíc korún za kus. Podľa neho sa v 90. rokoch začali Dalího diela vo veľkom falšovať najmä preto, lebo to umožňuje súčasná technológia. "Pár ľudí tu má litografické kamene aj lisy a dnes sa to dá fotografickou cestou úplne presne nakopírovať," hovorí odborník na litografiu z Vysokej školy výtvarných umení Alexej Kraščenič. Pripúšťa, že by falšovateľom mohol byť aj výtvarník a samotná výroba leptov a litografií ani nemusí byť finančne piveľmi náročná. Podľa šéfa aukčného domu Soga Jána Abelovského sa aj na slovenskom trhu vyskytnú grafiky Salvadora Dalího. U nás sa však väčšinou predávajú "vysokonákladové" diela s hodnotou okolo 20-tisíc korún. Falšovanie grafík považuje za náročnú záležitosť. Dalí je jedným z najčastejšie falšovaných autorov na svete. Podľa zberateľov sa po svete pohybujú tisíce nelegálnych kópií rôznej kvality, ktoré sa dajú kúpiť aj za smiešne nízke ceny. V obehu je však aj veľa originálov. Pri grafikách býva na každej z nich vyznačené poradie a celkové číslo vydaných exemplárov. Čím viac kópií (legálnych), tým nižšia je ich cena a čím nižšie je poradové číslo, tým vyššia je cena kópie.