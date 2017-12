Jennifer Lopez zažalovala bývalého manžela

11. apr 2006 o 8:48 SITA

BRATISLAVA 11. apríla (SITA/AP) - Jennifer Lopez zažalovala svojho bývalého manžela Ojaniho Nou, pretože požadoval v prepočte 155 miliónov korún za to, že nevydá knihu, v ktorej chcel popísať podrobné detaily o ich manželstve a intímnom živote hviezdy. V žalobe, ktorú speváčka a herečka podala v pondelok na vrchnom súde v Los Angeles, obvinila bývalého manžela z toho, že porušil dohodu o diskrétnosti, keď vydavateľovi svojej knihy dodal rukopis. Lopez sa žalobou snaží dosiahnuť súdny zákaz na vydanie knihy. Stručný opis rukopisu sa už 11. januára objavil v denníku The New York Post. Speváčkini právnici kontaktovali právnikov jej bývalého manžela, no Noa v liste vyhlásil, že mieni pokračovať vo vydávaní a propagovaní knihy. V ďalšom liste svoj postoj prehodnotil, no vyžiadal si v prepočte 155 miliónov korún za svoje mlčanie. Na dohode o diskrétnosti sa bývalí manželia dohodli potom, čo minulý rok v októbri Noa speváčku obvinil z toho, že ho vyhodila z postu manažéra reštaurácie, ktorú Lopez vlastní v Pasadene, bez udania dôvodu. Noa vtedy súhlasil, že o Lopez nebude šíriť žiadne intímne informácie, nebude ju verejne znevažovať a nebude sa z ich bývalého vzťahu získať finančné výhody.

Lopez a Noa sa stretli v Miami, kde on pracoval ako čašník. Pár sa vzal v roku 1997 a v ten istý rok sa aj rozviedol. Herečkino druhé manželstvo s choreografom Crisom Juddom v roku 2001 trvalo deväť mesiacov. V roku 2004 sa vydala za speváka a herca Marca Anthonyho.