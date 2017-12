Elton John v New Yorku predáva svoj šatník

11. apr 2006 o 13:07 SITA

BRATISLAVA 11. apríla (SITA/AP) - Britský spevák Elton John predáva tisíce kusov zo svojej rozsiahlej garderóby, aby tak vyzbieral peniaze na boj proti chorobe AIDS. Predaj, ktorý sa začína dnes a potrvá až do soboty, ponúka 10 tisíc kabátov, svetrov, oblekov a doplnkov, ktoré na sebe nosil buď samotný Elton John alebo jeho manžel David Furnish. Dočasný obchod s názvom Elton's Closet otvoria dnes v Rockefellerovom centre na newyorskom Manhattane. Všetok zisk z predaja poputuje priamo na nadáciu The Elton John Aids Foundation.

Medzi ponúkaným ošatením je i čierny oblek od Versaceho s vyšitými titulmi jeho skladieb Tiny Dancer a Rocket Man, ktorý mal Elton oblečený na odovzdávaní cien Grammy v roku 2001 počas vystúpenia s raperom Eminemom. "Tieto veci nikto takmer nenosil. Niektoré sú úplne nové," povedal 59-ročný spevák na otváracom večierku v pondelok podvečer. "Je tu najneobyčajnejšia kolekcia tričiek, šiltoviek, topánok, od tých najvýstrednejších po klasické. Miňte trocha peňazí a pomôžte ostatným, ktorí zúfalo potrebujú, aby sa ich život zmenil a zlepšil. Urobíte tým niečo naozaj veľmi dobré," dodal.

Nie je to po prvý raz, čo spevákov šatník pomohol vyzbierať peniaze na charitatívne účely. Výpredaj spevák usporiadal aj v Londýne a Atlane, kde má s Furnishom domy. Niektoré kusy oblečenia si kúpil obchodný dom Saks Fifth Avenue, ktorý ho vystaví vo výkladoch. Michael Macko, riaditeľ oddelenia pánskej módy obchodného domu Saks, si vyhliadol aj zopár kusov pre seba. "Práve tu mám dve košele Prada s krátkym rukávom, kašmírové sako a nohavice," povedal Macko. "Prekvapivo je tu pre každého niečo. Každý chce kúsok z Eltona Johna, keďže to má aj svoj historický aspekt. Na svete zrejme neexistuje zaujímavejšia kolekcia oblečenia. Okrem toho, keď si oblečiete krikľavé sako, ktoré mal na sebe Elton John, ste o niečo zaujímavejší," dodal.