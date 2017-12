Ashton Kutcher robí Hollywoodu peklo zo života

11. apr 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 11. apríla (SITA) - Tvorcovi zábavnej relácie Punk'd, moderátorovi a hercovi Ashtonovi Kutcherovi sa podarilo vystreliť si z herca Hugha Jackmana. Vo svojej relácii ho totiž presvedčil, že sa mu nechtiac podarilo vyhodiť do vzduchu dom režiséra Bretta Ratnera. Kutcher priznal, že bol naozaj zlý, keď si vybral Jackmana ako svoju najnovšiu obeť, pretože austrálsky herec naozaj uveril tomu, že zničil niekoľkomiliónový dom. "Robíme ľuďom peklo zo života. Akože sme vyhodili do vzduchu dom Bretta Ratnera a zvalili sme to na Hugha Jackmana. Bolo to naozaj tvrdé," povedal Kutcher, ktorý si okrem toho vystrelil aj zo speváka Ne-Yoa. "Naplnili sme kufrík po okraj peniazmi, nechali sme ho tak, že ho musel nájsť. Potom sme naňho zavolali falošnú políciu, ktorá mu tvrdila, že uniesol dieťa. Bolo to jednoduché, iba ho chytili pre preberaní výkupného," dodal manžel herečky Demi Moore. Ako na záver uviedol, zostáva ešte jedna veľká ryba, ktorú by chcel chytiť. Je ňou hudobný magnát Marion "Suge" Knight. "Snažili sme sa. Pôjdeme za tým, no polícia tvrdí, že nemôžeme," uzavrel.