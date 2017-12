Mandy Moore sa cíti ako stará žena

11. apr 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 11. apríla (SITA) - Americká speváčka a herečka Mandy Moore je vraj už unavená zo svojich priateľov, ktorí jej neustále pripomínajú, že sa správa priveľmi dospelo. Umelkyňa, ktorá má svoj okruh starých kamarátov, začala s vystupovaním, keď mala 15 rokov, vďaka čomu dospela rýchlejšie než jej rovesníci. "Moji kamaráti mi hovoria, že sa správam ako stará žena. Cítim sa ako 65-ročná v tele 22-ročnej. Je obrovská časť života, ktorú som jednoducho preskočila, no to je v poriadku. Do postele chodím zavčasu," povedala speváčka. "Ja vôbec nie som na veľké večierky. Opitá som za celý svoj život bola raz, maximálne dvakrát. Svoje 21. narodeniny som oslavovala v Tokiu. Každý bol opitý, iba ja som bola triezva. Mám pocit, že sa i obliekam ako stará žena," dodala.