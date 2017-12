Madonnin svokor tvrdí, že jej manželstvo je zachránené

BRATISLAVA 11. apríla (SITA/AP) - Popová speváčka Madonna a jej manžel Guy Ritchie sa vrátili do Los Angeles, kde si dávajú do poriadku manželstvo po turbulentnom období. "Zdá sa, že Los Angeles im pomohlo, ...

11. apr 2006 o 16:05 SITA

BRATISLAVA 11. apríla (SITA/AP) - Popová speváčka Madonna a jej manžel Guy Ritchie sa vrátili do Los Angeles, kde si dávajú do poriadku manželstvo po turbulentnom období. "Zdá sa, že Los Angeles im pomohlo, pretože tam pociťujú menej tlaku. Myslím, že krízu majú za sebou," povedal Ritchieho otec v rozhovore pre časopis Closer. "Všetko hodili za hlavu a odišli do L.A., aby si trocha užili. Oddýchnu si a opäť budú jedna rodina, pretože deti sú pre oboch všetkým," dodal John Ritchie. Klebety o Madonniných manželských problémoch sa rozšírili najmä po tom, ako svojho manžela nespomenula v ďakovnej reči pre preberaní ocenenia Brit Award vo februári. Manželia majú 5-ročného syna Rocca a 9-ročnú dcéru Lourdes.