Yale vymenila za herectvo - Claire Danes

BRATISLAVA 11. apríla (SITA) - Americká herečka Claire Danes sa narodila 12. apríla 1979 v New York City. Claire Catherine Danes prišla na svet do veľmi kreatívnej domácnosti fotografa a maliarky, ktorí už mali šesťročného syna Asa. Jej matka Carla - maliarka a učiteľka, a otec Chris - počítačový konzultant a fotograf, sa stretli v umeleckej škole. Vo svojej dcére preto umelecké snahy podporovali už od detstva. Šesťročná Claire začala chodiť na moderný tanec, ktorému sa venuje dodnes. Ako deväťročná navštevovala hodiny herectva v Lee Strasberg Studio. Pokračovala na umeleckej škole Professional Performing Arts School v New Yorku a zároveň sa venovala gymnastike. "Bola som veľmi spokojné dieťa. Už ako päťročná som vedela, že chcem byť herečkou. Asi v tom veku som videla v televízii Madonnu, ktorá sa stala mojou "múzou," a uvedomila som si, že vystupovanie môže byť aj povolaním. Ako sedem alebo osemročná som zistila, že väčšina hercov nezarába veľa peňazí a tak som svoj cieľ trošku upravila. Už ako deväťročná som ale pevne chytila svoj osud a rodičom som oficiálne oznámila, že musím byť úprimná k svojmu talentu. Peniaze, nepeniaze, herectvo je môj osud," spomína na roky, keď sa rozhodovala, či byť herečkou alebo nie.

Hereckú kariéru odštartovala na divadelných doskách. Zahrala si aj v seriáli Zákon a poriadok, kde sa objavila v jednej epizóde ako modelka, ktorá zabila svojho agenta. Svoj filmový debut ale absolvovala dávno predtým - ako jedenásťročná si zahrala zneužívané dieťa v krátkom filme Dreams of Love, ktorý produkoval Miloš Forman. Claire študovala na prestížnej súkromnej strednej škole Le Lycee Francais De Los Angeles v Los Angeles. V roku 1998 nastúpila na univerzitu Yale, kde sa dva roky venovala štúdiu psychológie. V tom čase nenakrútila žiadny film. S cieľom sústrediť sa na hereckú kariéru ale zo školy napokon odišla.

Claire sa najviac zviditeľnila ako Angela Chase v televíznom seriáli My So-Called Life (1994), za ktorý dostala Zlatý glóbus a nomináciu na Emmy. Pre seriál ju objavili, keď sa vybrala do Los Angeles na casting do Spielbergovho Schindlerovho zoznamu (1993). Nasledovala úloha Beth March v úspešnom filme Malé ženy (1994) so Susan Sarandon, Winonou Ryder a Kirsten Dunst. O dva roky neskôr prišla vysnívaná úloha mladých herečiek - Shakespeareova Júlia. Claire si ju zahrala vo filme Rómeo a Júlia Baza Luhrmanna (1996) po boku Leonarda DiCapria. Júliu vraj mala pôvodne hrať Natalie Portman, ale keďže mala vtedy len 15 rokov, rolu na odporúčanie Jodie Foster dostala Claire. V roku 1995 sa objavila vo dvoch filmoch: Domov na sviatky a Čo si ušiť do výbavy s Winonou Ryder. V roku 1997 si zahrala s Mattom Damonom a Dannym DeVitom v adaptácii románu Čarodejník Johna Grishama, ktorý režíroval Francis Ford Coppola. S Damonom sa vraj počas nakrúcania zblížili a začali sa stretávať. Neskôr šesť rokov chodila s austrálskym spevákom Benom Leem. Ich vzťah skončil v roku 2003. V tom čase sa Claire pri nakrúcaní filmu Stage Beauty (2004) zaplietla s Billym Crudupom. Ten sa kvôli nej rozišiel so svojou vtedajšou snúbenicou, herečkou Mary Louise Parker, ktorá bola práve v ôsmom mesiaci tehotenstva. Ich vzťah vraj zatiaľ bez problémov funguje. V decembri minulého roka, keď sa verejne vyjadrovala k materstvu, uviedla, že by chcela mať rodinu, ale nerobí si žiadne plány, lebo vždy, keď sa pokúšala o plánovanie, dopadlo to zle.

Film Takmer bez šance (1999), v ktorom si zahrala mladú Američanku, ktorú spolu s kamarátkou zatknú v Thajsku za pašovanie drog, na Filipínach zakázali. Dôvodom boli Clairine vyjadrenia na adresu krajiny po skončení nakrúcania, keď jej hlavné mesto Manilu označila za príšerné a zapáchajúce švábmi. Neskôr sa za to ospravedlnila, ale v krajine je dodnes nežiaducou osobou.

Claire bola prvou voľbou Jamesa Mangolda na rolu Lisy v snímke Narušenie (1999), ktorú si napokon zahrala Angelina Jolie a v roku 2000 za ňu dostala Oscara za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Adrian Lyne v nej videl Lolitu (1997) a James Cameron Rose v oscarovom Titanicu (1997). Ani jednu z týchto postáv ale napokon nehrala. Po dvoch rokoch na univerzite sa na plátna kín vrátila v roku 2002. Zahrala si vo filme Igby a objavila sa ako dcéra Meryl Streep v úspešnom a kritikmi vychválenom filme Hodiny. Jej prvým blockbusterom bolo tretie pokračovanie Terminátora: Vzbura strojov (2003). V tom istom roku si zahrala aj v sci-fi Thomasa Vinterberga Za všetko môže láska. Nasledovala dráma Stage Beauty (2004), kde si zahrala kostymérku, ktorá sníva o kariére hereckej hviezdy. V roku 2005 si zahrala vo filme Ananda Tuckera Shopgirl, ktorý vznikol podľa románu a scenára Stevea Martina. Zahrala si v ňom 28-ročnú predavačku, ktorej zamotajú život dvaja muži.