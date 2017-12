Už len štyri dni do uzávierky Coca-Cola Popstar

BRATISLAVA - Už len štyri dni zostávajú mladým hudobníkom, ktorí chcú preraziť vo vodách šoubiznisu na to, aby sa prihlásili do 6. ročníka autorskej súťaže Coca-Cola PopStar.

12. apr 2006 o 10:00

Nádejní muzikanti od 16 do 33 rokov, ktorí skladajú vlastné pesničky, majú do 15. apríla poslednú šancu poslať nahrávky aspoň troch vlastných skladieb. Skupina či interpret pritom nesmú mať platnú zmluvu so žiadnym hudobným vydavateľstvom a na súťaži sa môžu zúčastniť iba s pôvodnými piesňami. Poslané demonahrávky potom posúdi odborná porota, ktorej bude predsedať Zuzana Smatanová, jedna z víťaziek súťaže. Hlavnou odmenou bude zmluva na vydanie albumu. (tasr)