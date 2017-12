Bolton a Sheridan naspievali duet

12. apr 2006 o 9:10 SITA

BRATISLAVA 12. apríla (SITA) - Americký spevák Michael Bolton naspieval spolu so svojou snúbenicou Nicollette Sharidan pieseň The Second Time Around na pripravovaný album. Novinka s názvom Bolton Swings Sinatra by sa mala na trhu objaviť už na budúci mesiac a bude obsahovať swingové štandardy speváka Franka Sinatru. Bolton a hviezda seriálu Desperate Housewives spolu chodili i začiatkom 90. rokov a svoj vzťah obnovili v novembri minulého roka. Stalo sa tak potom, čo Sheridan zrušila zasnúbenie s Niklasom Soderblomom. "Pieseň The Second Time Around je pre nás veľká vec," povedal spevák.