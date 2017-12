Nová scéna odohrala derniéru Donaha!

12. apr 2006 o 8:32 SITA

BRATISLAVA 12. apríla (SITA) - Bratislavské divadlo Nová scéna v utorok večer definitívne uzatvorilo kapitolu Donaha!, ktorú začalo písať 19. septembra 2004. Derniérou pikantného muzikálu o mužoch, ktorí pre svoju česť a sebaúctu obetujú všetko, bola 75. repríza tejto hry. Nebavili sa len diváci, ale aj samotní účinkujúci. Posledné predstavenie Donaha! sa tak nieslo v duchu početných vtipov, ktoré okorenili tradičný scenár. Pre niektorých bola podľa slov herca Janka Slezáka alias muzikálového Harolda utorková derniéra "spomienkovou slávnosťou". "Rovnako ako Števo Skrúcaný som v Donaha! nehral od novembra minulého roku. Nebola tam však nostalgia, skôr sme sa zabávali a mali sme čo robiť sami so sebou, aby sme sa nesmiali," povedal pre agentúru SITA Slezák.

Okrem neho si na "rozlúčkovom" predstavení zahrali aj Táňa Radeva, Eva Pavlíková, Marta Sládečková, Ján Mistrík, Roman Féder, Róbert Halák, Viktor Horján, Lucia Vráblicová a ďalší. Na javisku sa stretli aj manželia Eva Rysová a Marián Slovák, ktorý stvárnil šarmantného Dona. V príbehu o šiestich nezamestnaných, ktorí sa rozhodnú živiť striptízom a dokazovať svojmu publiku, že príťažlivý muž musí byť v prvom rade prirodzený, bol najstarším, ktorí sa musel vyzliecť pred divákmi. "Našťastie sme po celý čas mali vyspelé publikum, ktoré chápe, že herectvo je o tom, že sa na niečo hrám a že to nie je exhibicionizmus. Musíme hrať vrahov a pri tom nie sme vrahovia, musíme byť rôzni a to nie je to, čo hráme - veď to je krásne na mojej práci," povedal Slovák. Ako ďalej dodal, derniéra je obvykle trpko-veselým predstavením, no účinkujúci by sa na ňu mali pozerať profesionálne. "Herec sa vždy musí poďakovať svojmu publiku, že bol taký láskavý a prišiel sa na neho pozrieť a v tom rozdielu niet," dodal.