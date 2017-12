Nebude prekvapením, ak vydám album medzi poslednými

BRATISLAVA 12. apríla (SITA) - Nie je tajomstvom, že spolu s druhou SuperStar Petrom Cmoríkom a "striebornou" Máriou Bundovou má vo vydavateľstve Sony BMG isté vydanie albumu aj Ivan Štroffek. Svoje predstavy ...

BRATISLAVA 12. apríla (SITA) - Nie je tajomstvom, že spolu s druhou SuperStar Petrom Cmoríkom a "striebornou" Máriou Bundovou má vo vydavateľstve Sony BMG isté vydanie albumu aj Ivan Štroffek. Svoje predstavy však finalista, ktorý vypadol v predposlednom kole s témou Unplugged, zatiaľ nechce detailne konkretizovať. "Netuším, kedy vyjde môj album, lebo sa nechcem ponáhľať. Nebude prekvapením, ak budem jeden z posledných, ktorí album vydajú, pretože pomaly ďalej zájdeš - viď Zdenka Predná," uviedol pre agentúru SITA Ivan, ktorý sa vraj poučil z chýb súťažiacich v prvej sérii Slovensko hľadá SuperStar.

Štroffek chce na svoj debut prispieť aj autorsky - doma "v šuplíku" má pár vlastných skladieb. "Bol by som veľmi rád, ak by tam boli, ale uvidíme, či budú hrateľné a hodné toho, aby sa vôbec objavili na albume. Určite si nechám aj poradiť a nebudem trvať na tom, aby tam boli len moje skladby," tvrdí Ivan, ktorý chce na svojom pripravovanom projekte spolupracovať s kamarátom a basgitaristom Braňom Rónaiom z bývalej kapely. Vraj si to sľúbili ešte pred jeho úspechom v SuperStar. Štroffek plánuje kráčal v stopách rockovej hudby. Ako povedal, nechystá sa experimentovať, ale držať sa štýlu, ktorý má rád a páči sa mu. Rovnako sú pre neho prioritné i texty piesní. "Niekedy si ich síce píšem sám, ale skôr by som si nechal poradiť od odborníka, pretože si potrpím na slovenčinu a možno neviem skladať až tak dobre, aby som sa mohol podpísať pod všetky," uviedol Ivan. Štroffek si myslí, že hudba je dôležitá, ale texty piesní sú špecifickou kategóriou a mali by ich pochopiť všetci poslucháči. "Je úplne iné spievať po anglicky na Slovensku, kde tomu rozumie málo ľudí - v angličtine sa však spieva ľahšie, v slovenčine treba dávať pozor na frázovanie, musí to všetko sedieť," odôvodnil svoj zámer vydať album so slovenskými textami Ivan.