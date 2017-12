Jessica Simpson pred súdom

12. apr 2006 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 12. apríla (SITA/AP) - Kalifornský výrobca oblečenia podal minulý týždeň žalobu na manhattanskom najvyššom súde na speváčku Jessicu Simpson a žiada od nej v prepočte tri miliardy slovenských korún. Simpson podľa výrobcu porušila spoločnú dohodu, podľa ktorej mala podporovať kampaň na oblečenie, ktoré navrhla v spolupráci so spoločnosťou. Tarrant Apparel Group (TAG) z Los Angeles v žalobe uvádza, že dohoda, ktorú podpísali v decembri 2004 so spoločnosťou Jessica Simpson Brand Management LLC, povoľuje používať Jessicino meno na výrobu, predávanie, reklamu a distribúciu dámskeho športového oblečenia. Táto zmluva rovnako zakotvuje, že "slečna Simpson sa musí aktívne podieľať na propagovaní produktov". Speváčka taktiež musí "nosiť alebo používať produkty, predovšetkým na spoločenských podujatiach a vystúpeniach." Ide o značky oblečenia Jessica Simpson, Princy a JS by Jessica. Štvrtá značka s názvom Sweet Kisses by sa mala na trh dostať v januári 2007. TAG tvrdí, že speváčke už zaplatili spolu 117 miliónov slovenských korún s tým, že neskôr dostane ďalších 136 miliónov slovenských korún. Spoločnosť tvrdí, že Jessica porušila zmluvu tým, že odmietala nosiť alebo sa nechať fotografovať v spomínanom oblečení. "Slečna Simpson všetko popiera. Nie je to pravda. Máme dôkazy a žalobu napadneme," povedal Jessicin právnik Jed Ferdinand. Právnik spoločnosti TAG Jack Gordon a Ferdinand uviedli, že strany sa pokúšali dohodnúť mimosúdne, ale neúspešne. "Je nám ľúto, že sa spor musel dostať až na súd. Faktom však je, že značka oblečenia, ktorá nesie meno celebrity, potrebuje aj podporu tejto celebrity," uviedol Gordon.