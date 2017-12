Uväznená raperka Lil' Kim prežila trpké Vianoce

BRATISLAVA 12. apríla (SITA) - Uväznená americká raperka Lil' Kim prednedávnom vyhlásila, že prežila za mrežami nepríjemné Vianoce, keďže jej spoluväzenkyne počas oslavy s karaoke prznili jej skladby.

12. apr 2006 o 17:32 SITA

Rapová hviezda, ktorej občianske meno je Kimberly Jones, strávila Vianoce vo väzení vo Filadelfii, kde si odpykáva 366-denný trest za krivú výpoveď pred súdom. Spoluväzenkyne sa však postarali o to, že na minuloročné Vianoce do smrti nezabudne. "Na Vianoce nám dovolili spievať s karaoke. Na zozname mali dokonca aj niekoľko mojich skladieb. Bolo to trápne, pretože všetky chceli spievať iba moje veci," povedala speváčka. Ako dodala, jej fanúšikovia sa nemusia obávať, že z väzenia vyjde s novou vizážou. "Niekto, koho prepustili predo mnou zrejme o mne podal nepravdivé informácie. Nie je pravda, že by som si nechala ostrihať vlasy. Nikto tu nebude moje vlasy strihať," uzavrela.