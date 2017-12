Zomrela najmladšia členka skupiny Pointer Sisters

Los Angeles 12. apríla (TASR) - Vo veku 52 rokov zomrela June Pointerová, najmladšia zo štyroch spievajúcich sestier v americkej rhythm and bluesovej ...

12. apr 2006 o 23:50 TASR

Los Angeles 12. apríla (TASR) - Vo veku 52 rokov zomrela June Pointerová, najmladšia zo štyroch spievajúcich sestier v americkej rhythm and bluesovej skupine Pointer Sisters.

V nemocnici pri Los Angeles podľahla rakovine, informovala dnes jej rodina v relácii Entertainment Tonight. June zomrela "v náručí svojich sestier Ruth a Anity, s bratmi Aaronom a Fritzim po svojom boku".

Skupina The Pointer Sisters založili v roku 1971 sestry Ruth (1946), Anita (1948) a Bonnie (1950) Pointerové. Zakrátko sa k ním pridala June, narodená 30. novembra 1954. Skupina spočiatku vystupovala s džezom 40. rokov, dixielandom, v repertoári mala aj funk, R&B a country. Jej členky boli oblečené v nápadných šatoch zo second handu a extravagantných kostýmoch.

Koncom 70. rokov sa Pointer Sisters priklonili viac k popu a diskotékovej hudbe. Najúspešnejšie obdobie zažili v 80. rokoch. Medzi ich najväčšie hity patria Fire (1978), He's So Shy (1980), Slow Hand (1981), Automatic, Jump (For My Love) a I'm So Excited (1984).

Prvý album s názvom The Pointer Sisters vyšiel v roku 1973 a obsahoval aj prvý hit skupiny Yes We Can Can. Nasledovala skladba That's A Plenty, typická zmesou hudobných štýlov od džezu po country a pop. Sestry získali cenu Grammy v roku 1974 za najlepší vokálnu country skladbu (Fairytale).

Bonnie Pointerová odišla z kvarteta v roku 1977 a začala sólovú kariéru. Posledným albumom v diskografii Pointer Sisters je muzikálový Ain't Misbehavin', ktorý vyšiel na značke RCA.