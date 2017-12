Sólové Bengoro Rytmusa z Kontrafaktu v rómštine a slovenčine

BRATISLAVA 13. apríla (SITA) - Frontman hip-hopovej formácie Kontrafakt obohatí 26. apríla hudobný trh o svoj sólový debut Bengoro, čo v rómštine znamená "zloba". V ušiach našich poslucháčoch už rezonuje ...

13. apr 2006 o 9:05 SITA

BRATISLAVA 13. apríla (SITA) - Frontman hip-hopovej formácie Kontrafakt obohatí 26. apríla hudobný trh o svoj sólový debut Bengoro, čo v rómštine znamená "zloba". V ušiach našich poslucháčoch už rezonuje pilotný singel Cigánsky sen. Doposiaľ najdlhší album v histórii slovenského hip-hopu je momentálne vo výrobe, vydá ho vydavateľstvo Kontrafaktu Tvoj tatko records. Spolupracovali na ňom najväčšie talenty tohto žánru v rámci Česka aj Slovenska. Výsledkom dvanásťdňového pobytu v nahrávacom štúdiu je 20 piesní v slovenčine a rómštine, spolu 74 minút hip-hopového majstrovstva. Napriek tomu, že pre časť Slovákov môže byť rómština nezrozumiteľná, Rytmus sa s interpretmi, ktorí spievajú v cudzích jazykoch nechce porovnávať. "Som polovičný cigán a som na to hrdý. Veľký rozdiel je v tom, že tí, čo spievajú v angličtine sa na Angličanov a Američanov len hrajú," povedal pre agentúru SITA Rytmus.

Frontman hip-hopovej jednotky si je vedomý svojho odsúdenia na porovnávanie sólovej platne s projektami Kontrafaktu. "Kritici nech radšej kritizujú Gombitovú a Táslera, alebo Peteraja. O hip-hope nevedia nič, tak nech na to aj myslia," tvrdí Rytmus. Podľa neho je Bengoro dlhším a pestrejším albumom. Navyše má rozmanitejšie témy a na jeho produkcii sa podieľali viacerí hudobníci: Aneš, Buro, Wich, Hajtkovič, Kino, Grimaso, Parno Muj, Igor Kmeťo, Jojo Engerer a Paťo z Vrbového. "Patrím do rodiny Kontrafakt a som rád, že to tam bude aj cítiť," dodal stručne. Popri Rytmusovom rape si môžu fanúšikovia vychutnať aj PSH, Slipa, Ega, Druhú Stranu a Kmeťoband.

Rytmusovou základňou je trio Kontrafakt, ktoré má za sebou dva albumy a jedno DVD. Debutovalo platňou Kontrafakt (12"), v roku 2004 nasledoval projekt E. R. A. a singel Dáva mi. Vlani svojimi hitmi prispeli hip-hoperi na výberovky Nejbr hip hop mix a SK HITY 1. Práve naposledy menovaná kompilácia sa stala predmetom sporu s vydavateľstvom Brjan music. Koncertné a prvé slovenské hip-hopové DVD Murdardo Mulano Tour 05 preto v decembri 2005 vyšlo vo vydavateľstve Tvoj tatko records. Okrem kompletnej videografie Kontrafaktu obsahuje televízny dokument zo zákulisia minuloročného vypredaného turné ako aj ďalšie textové a fotografické informácie o kapele. Jeho najväčšou pýchou je televízny záznam koncertu z bratislavského klubu Babylon, ktorý snímalo sedem kamier so zvukom Dolby Surround 5.1.

ae;dm;ku