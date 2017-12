Sláva a peniaze vás neochránia pre zločinom

BRATISLAVA 13. apríla (SITA/AP) - Nedávno zastrelený americký raper Proof bol podľa vyjadrení jeho priateľov stále v úzkom kontakte s ulicou a ľuďmi, s ktorými vyrastal, čo sa mu napokon stalo i osudným.

13. apr 2006 o 16:07 SITA

Podsvetie si vybralo svoj dlh jeho životom. Vražda Eminemovej pravej ruky v utorok v skorých ranných hodinách vniesla svetlo do prepojenia raperov s podsvetím, čím paradoxne ešte viac ohrozila životy známych umelcov. Výsledkom takýchto prepojení bolo už bezmála 20 vrážd popredných amerických raperov prevažne afro-amerického pôvodu. Proof bol bohatý, slávny, mal vlastný dom a nahrávacie štúdie a bol i členom multiplatinovej skupiny D-12. To však neprekrylo jeho minulosť pouličného bitkára. Podľa polície to bol práve Proof, kto v osudnú noc v detroitskom nočnom klube začal prestrelku. Ako uvádzajú jeho priatelia, raperovo prepojenie s podsvetím narástlo priamoúmerne s jeho slávou, a to i napriek tomu, že ho úspech tlačil aj do iných aktivít. "Títo chlapíci žili v tých najhorších a najdivokejších podmienkach," uviedol detroitský producent Mark Hicks, ktorý kedysi manažérsky viedol Proofa a skupinu D-12. "A presne tam je tvrdé jadro ich fanúšikov. Väčšina z nich stále aktívne bojuje v uliciach. Pri rapovaní stačí, aby ste prerazili a už je váš život v permanentnom ohrození," dodal. Klub, v ktorom 32-ročný Proof skonal po strelnej rane do hlavy, je presne na tej istej Eight Mile Road, kde začínal aj Eminem a ktorá zohrala hlavnú úlohu vo filme 8 Mile.

Proof sa pripojil k raperom ako Jam Master Jay zo skupiny Run DMC, ktorého v roku 2002 zastrelili v nahrávacom štúdiu v newyorskom Queense, či Scottovi La Rockovi, ktorého vražda z roku 1987 v newyorskom Bronxe bola vôbec prvou spojenou s úspešným raperom. K nim patria i dve najznámejšie vraždy raperov Tupaca Shakura a jeho najväčšej konkurencie Notoriousa B.I.G.. Khnum Muata Ibomu, známy pod pseudonymom Stic.man uviedol, že sláva raperov nemôže nijako ochrániť. "Peniaze a sláva vás neuchránia od násilia. Keď máte majetky a žijete v komunite ako je Detroit, kde ľudia mnoho nemajú, stáva sa z vás veľmi ľahký terč," povedal. Davey D, známy kalifornský rozhlasový moderátor uviedol, že peniaze môžu zmeniť raperovo pohodlie, no nikdy nezmenia jeho myslenie. "Vždy môžete byť milióndolárový zločinec. Nič vás neochráni, keď sa chcete vrátiť do svojho starého susedstva a miest, kde ste vyrastali," povedal.

Mnoho raperov si však stále potrebuje dokazovať, že peniaze a sláva ich nijakým spôsobom nerozmaznali. "Ak je váš obraz vystavaný na odvážnosti, na vašich veľavravných textoch, potom v situáciách, ako je táto, váš obraz stráca na lesku a nepomáha ani v predaji nosičov," povedal sociológ Michael Hunt, riaditeľ Centra Ralpha Buncha pre afro-americké štúdie na kalifornskej univerzite v Los Angeles. Raperi a ich fanúšikovia si však podobné veci len málokedy chcú pripustiť a tvrdia, že chcú robiť rap čo najdôveryhodnejšie. "Ak by som zajtra šiel do väzenia, určite by som sa nad sebou a svojím životom poriadne a tvrdo zamyslel," povedal Davey D. "V hudobnom priemysle to robiť nemusím, ani na tých najvyšších miestach. Takže môžete chodiť do väzenia tak často ako na hodiny klavíra, kým robíte dobrú hudbu, nič vás nemusí trápiť," dodal. Stic.manov partner M1 uviedol, že raperi musia pracovať tvrdšie, aby zmenili požiadavky hudobného biznisu a aby v USA konečne zastavili trend, pri ktorom mladí čierni Američania končia bez práce, v chudobe a vo väzení.