Mission: Impossible III bude mať premiéru na festivale Tribeca

BRATISLAVA 13. apríla (SITA/AP) - Nový akčný film Mission: Impossible III bude mať svoju americkú premiéru na filmovom festivale Tribeca, no podľa organizátorov festivalu sa premiéra skôr ponesie v duchu ...

13. apr 2006 o 10:30 SITA

BRATISLAVA 13. apríla (SITA/AP) - Nový akčný film Mission: Impossible III bude mať svoju americkú premiéru na filmovom festivale Tribeca, no podľa organizátorov festivalu sa premiéra skôr ponesie v duchu filmu Lietadlá, vlaky a automobily. Pred newyorskou premiérou 3. mája sa totiž očakáva, že sa hlavný predstaviteľ filmu Tom Cruise objaví v televíznej relácii TRL hudobnej stanice MTV na Manhattane. Cruise uviedol, že sa chystá precestovať celý Manhattan krížom-krážom na motorke, rýchlostnom člne, taxíku, helikoptére, športovom aute a metre ešte predtým, než sa dostaví na festival v Harleme. "Tom si vždy nájde nový spôsob ako oprášiť spojenie s fanúšikmi a my sa tešíme, že s nimi budeme môcť sledovať nový film," uviedla Paula Wagner, Cruisova obchodná partnerka. Vo filme Mission: Impossible III okrem Cruisa účinkujú herci ako Ving Rhames, Philip Seymour Hoffman a Michelle Monaghan. Režisérom filmu je tvorca seriálov Alias a Nezvestní J. J. Abrams. Piaty ročník filmového festivalu Tribeca sa uskutoční od 25. apríla do 7. mája.