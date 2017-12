Najmúdrejšia čarodejnica medzi rovesníkmi - Emma Watson

BRATISLAVA 13. apríla (SITA) - Britská herečka Emma Watson sa narodila 15. apríla 1990 v Oxforde. Preslávila sa hneď svojou prvou filmovou úlohou - ako Hermiona Granger vo filmovej sérii o čarodejníkovi ...

13. apr 2006 o 11:13 SITA

BRATISLAVA 13. apríla (SITA) - Britská herečka Emma Watson sa narodila 15. apríla 1990 v Oxforde. Preslávila sa hneď svojou prvou filmovou úlohou - ako Hermiona Granger vo filmovej sérii o čarodejníkovi Harrym Potterovi. Emma Charlotte Duerre Watson sa narodila ako prvé dieťa právnikov Chrisa a Jacqueline Watsonovcov. Pokrstili ju podľa starej mamy z otcovej strany, ktorá po sobáši začala používať meno Emma Charlotte Duerre Watson. Emma navštevovala prestížnu oxfordskú prípravku The Dragon School a neskôr začala chodiť na dievčenskú školu Headington School v Oxforde. Po rozvode rodičov žijú Emma a jej o tri roky mladší brat Alex s matkou.

Predtým ako dostala úlohu Hermiony, jej herecké výkony mali možnosť vidieť len diváci školských hier. Zahrala si hlavné postavy v predstaveniach Arthur: The Young Years a The Happy Prince. Ako sedemročná vyhrala súťaž v prednese Daisy Pratt Poetry Competition.

Do postavy Hermiony Granger ju angažovali ako desaťročnú a na premiére snímky Harry Potter a Kameň Mudrcov mala 11 rokov. Odvtedy hrala vo všetkých pokračovaniach: Tajomná komnata (2002), Väzeň z Azkabanu (2004) a Ohnivá čaša (2005). Fanúšikovia Harryho Pottera majú na Emmu ako Hermionu rozličné názory. Podľa niektorých je perfektná, podľa iných príliš pekná - v knihách J. K. Rowling je Hermiona opísaná ako veľmi obyčajná - ani krásna ani škaredá. Z filmov ju všetci poznajú ako brunetku, ale v skutočnosti je blondínka.

Ako pätnásťročná sa Emma stala najmladšou herečkou v histórii, ktorá sa objavila na obálke časopisu Teen Vogue. V roku 2004 bola členkou poroty, ktorá vyberala mladých filmárov ocenených First Light Film Award. Jej kolegami boli Pierce Brosnan, Kenneth Branagh a Samantha Morton. Vo februári 2006 začala nakrúcať piate filmové pokračovanie Harryho Pottera - Fénixov rád, ktorého premiéra je naplánovaná na jeseň 2007. Zopakuje si tak úlohu "najmúdrejšej čarodejnice v jej veku." Účinkovanie v tejto sérii je zatiaľ jej jedinou filmovou skúsenosťou, ale ako uvádza, túži napredovať a rozvíjať svoje schopnosti. Na svojom konte má aj dve významné filmové ceny - najlepšia detská herečka Phoenix Film Critics Society Awards (2003) a najlepší dievčenský herecký výkon Young Artist Awards (2002). "Teraz, keď som si zahrala povýšeneckú, panovačnú a noblesnú Hermionu Granger, chcela by som si zahrať nejakú americkú stredoškoláčku. Chcem hrať niekoho úplne iného. Chcem vyskúšať tie najrôznejšie charaktery a najrôznejšie pohľady, ale pravdepodobne budem ešte chvíľu Hermiona," hovorí Emma o postave, ktorá jej dala slávu, a dodáva, že bude vždy hrdá na to, že mohla byť súčasťou týchto filmov.

Emma veľmi rada športuje - venuje sa pozemnému hokeju, tenisu a rounders. Spolu s bratom vlastnia dve mačky: Bubbles a Domino. Mala len trinásť rokov, keď sa umiestnila na desiatom mieste v rebríčku najsexi žien showbiznisu. Vo svojich šestnástich rokoch rozpráva plynule francúzsky, taliansky a nemecky. Zaujímavosťou je, že má narodeniny v rovnaký deň ako Emma Thompson, ktorá si vo filme Harry Potter a Väzeň z Azkabanu zahrala profesorku Sybil Trelawney.